Ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım’a büyük şok! 23 yıllık senetle icra!

Ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım, 1998 yılında Taksim'deki müzik aletleri satan arkadaşından birden fazla çalgı aleti aldı. Enstrüman karşılığında 10 bin dolarlık senet veren Yıldırım, borcunu ödemesine rağmen, aradan geçen 23 yıl sonra bu senet nedeniyle icralık oldu. Yıldırım, iş yeri sahibinin sadece kendisine değil, elinde olan tüm senetleri yıllar sonra icraya koyarak müzik camiasını mağdur ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.