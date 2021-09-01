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Giriş Tarihi: 1.9.2021 07:28 Son Güncelleme: 1.9.2021 07:40

Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin'in ruh ikiziymiş! Kerem Kamışlı ucuz kurtulmuş…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in ruh ikiziymiş! Kerem Kamışlı ucuz kurtulmuş…

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, son dönemde Yiğit Marcus Aral ile inişli çıkışlı ilişkisiyle adından söz ettiriyor. Uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, biten ilişkilerinin ardından yaşadıkları gerilimlerle mahkemelik olmuştu. Yiğit Marcus Aral hakkında uzaklaştırma kararı bile aldıran Şahin, eski aşkını çabuk affetti. Yiğit ile ilişkisine bir şans daha tanıyan Şevval, şimdilerde sosyal medyadan verdiği mutluluk pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şevval Şahin’i ve Yiğit Marcus Aral’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Hatırlarsınız; 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in ayrıldığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral kıskançlık krizine girmiş, Şahin'in Boğaz'da yemek yediği Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı.

Bu olay sonrası Şahin, Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış; ancak bir hafta sonra hiçbir şey olmamış gibi Aral'a geri dönmüştü!

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O dönem Aral'ın elinde Şahin'in görüntüleri olduğu, Şahin'in bu yüzden Aral'a döndüğü iddia edilmişti. Bence ortada tehdit falan yok! İşte bu da kanıtı…

Baksanıza; Şevval Şahin, sevgilisi Aral'ın doğum gününü nasıl kutlamış! Şahin, sosyal medya hesabında paylaştığı, sevgilisiyle yatakta çekilmiş fotoğraflarının üstüne İngilizce, "İyi ki doğdun ruh ikizim" yazmış.

Bu arada Kerem Kamışlı'nın verilmiş sadakası varmış. Aral'ın yaptıklarını düşününce ruhu belli; Şahin de onun ruh ikizi olduğuna göre Kerem Kamışlı'nın başına kim bilir daha neler gelecekti. Kötü bir şekilde olsa da bitmesi hayrına olmuş!!!

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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin'in ruh ikiziymiş! Kerem Kamışlı ucuz kurtulmuş…
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