Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in ruh ikiziymiş! Kerem Kamışlı ucuz kurtulmuş…

Hatırlarsınız; 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in ayrıldığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral kıskançlık krizine girmiş, Şahin'in Boğaz'da yemek yediği Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı.
Bu olay sonrası Şahin, Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış; ancak bir hafta sonra hiçbir şey olmamış gibi Aral'a geri dönmüştü!
Şevval Şahin'in eski sevgilisi mekanı bastı yeni sevgilisini denize attı! O anlar kamerada | Video
O dönem Aral'ın elinde Şahin'in görüntüleri olduğu, Şahin'in bu yüzden Aral'a döndüğü iddia edilmişti. Bence ortada tehdit falan yok! İşte bu da kanıtı…
Baksanıza; Şevval Şahin, sevgilisi Aral'ın doğum gününü nasıl kutlamış! Şahin, sosyal medya hesabında paylaştığı, sevgilisiyle yatakta çekilmiş fotoğraflarının üstüne İngilizce, "İyi ki doğdun ruh ikizim" yazmış.