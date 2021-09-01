Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin’in ruh ikiziymiş! Kerem Kamışlı ucuz kurtulmuş…

Bu olay sonrası Şahin, Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış; ancak bir hafta sonra hiçbir şey olmamış gibi Aral'a geri dönmüştü!

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O dönem Aral'ın elinde Şahin'in görüntüleri olduğu, Şahin'in bu yüzden Aral'a döndüğü iddia edilmişti. Bence ortada tehdit falan yok! İşte bu da kanıtı…