Altın Güvercin’in büyük jürisi belli oldu

Türkiye'nin pop müzik alanında düzenlenen ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin Beste Yarışması'na sayılı günler kala jüri üyeleri belirlendi. Jüride Ahmet Güvenç
, Ayhan Sicimoğlu
, Baha Boduroğlu
, Gültaç Eviz
, Işın Karaca
, İskender Paydaş
, İzzet Öz
, Mine Mucur
, Oğuzhan Uğur, Serenad Bağcan ve Vedat Sakman yer alacak. Yarışmanın sonuçları, 12 Eylül'de gerçekleşecek final gecesinde açıklanacak. Okan Bayülgen'in sunacağı gecede Nükhet Duru da konser verecek. Birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 100 bin TL, ikinciye Gümüş Güvercin ve 50 bin TL, üçüncüye ise Bronz Güvercin ve 25 bin TL para ödülü verilecek.