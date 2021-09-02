Demet Özdemir, Merve Özbey’i evinde ziyaret etti! Demet Özdemir ve Özbey’in kızının sevimli halleri sosyal medyada!

6 ay önce kızı Elif Özüm'ü kucağına alan ünlü şarkıcı Merve Özbey'i dün Demet Özdemir ziyaret etti. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Merve Özbey'in bebeği Elif Özüm'ü kucağına aldı.
DEMET ÖZDEMİR, ELİF ÖZÜM'Ü SEVMELERE DOYAMADI!
Demet Özdemir, Merve Özbey'in 6 aylık kızı Elif Özüm'ü sevmelere doyamadı. O anlar ise kameralara yansıdı.
MERVE ÖZBEY'DEN PAYLAŞIM: "ONLARINKİ BİR AŞK HİKAYESİ"
Ünlü şarkıcı Merve Özbey ise ikilinin sevimli hallerini sosyal medyada paylaşarak fotoğrafın hemen altına, "Onlarınki bir aşk hikayesi" ifadelerini kullandı.