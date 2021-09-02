MasterChef Türkiye yarışmasından son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Son olarak 2 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan programda Danilo Şef'in stüdyodan ayrılması üzerine izleyenler şok yaşadı. Danilo Şef'e ne olduğunu, programdan neden ayrıldığını merak edenler konu ile ilgili sosyal medya üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Peki, Danilo Şef neden ayrıldı, programdan neden gitti? Danilo Şef'e ne oldu? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri.