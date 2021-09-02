MasterChef Türkiye yarışmasından son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Son olarak 2 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan programda Danilo Şef'in stüdyodan ayrılması üzerine izleyenler şok yaşadı. Danilo Şef'e ne olduğunu, programdan neden ayrıldığını merak edenler konu ile ilgili sosyal medya üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Peki, Danilo Şef neden ayrıldı, programdan neden gitti? Danilo Şef'e ne oldu? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri.
Danilo Zanna hayranları ve MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi.
DANİLO ŞEF AYRILDI MI?
Mehmet Şef Danilo Şef'in durumuyla ilgili, ''Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı." açıklaması yaptı.
Konu ile ilgili detaylar geldikçe haberimizin içerisinde yer alacaktır.