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Giriş Tarihi: 2.9.2021 23:58 Son Güncelleme: 2.9.2021 23:59

MasterChef’ten son dakika: Danilo Şef neden ayrıldı, programdan neden gitti? Danilo Şef neden yok, ne oldu?

MasterChef’ten son dakika: Danilo Şef neden ayrıldı, programdan neden gitti? Danilo Şef neden yok, ne oldu?

TV 8 ekranlarına gelen yemek yarışması programı MasterChef’te son dakika gelişmesi yaşanıyor. Programın jüri üyeleri arasında yer alan Danilo Şef’in yarışmadan erken ayrılması sosyal medyada gündem oldu. Programı izleyenler “Danilo Şef neden gitti, programdan neden ayrıldı? Danilo Şef neden yok, ne oldu?” gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Programın bir diğer jüri üyesi Mehmet Şef ise konu ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.

MasterChef Türkiye yarışmasından son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Son olarak 2 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan programda Danilo Şef'in stüdyodan ayrılması üzerine izleyenler şok yaşadı. Danilo Şef'e ne olduğunu, programdan neden ayrıldığını merak edenler konu ile ilgili sosyal medya üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Peki, Danilo Şef neden ayrıldı, programdan neden gitti? Danilo Şef'e ne oldu? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri.

Danilo Zanna hayranları ve MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi.

DANİLO ŞEF AYRILDI MI?

Mehmet Şef Danilo Şef'in durumuyla ilgili, ''Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı." açıklaması yaptı.

Konu ile ilgili detaylar geldikçe haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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MasterChef’ten son dakika: Danilo Şef neden ayrıldı, programdan neden gitti? Danilo Şef neden yok, ne oldu?
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SON DAKİKA