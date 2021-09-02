Meddah kavuğunu 30 yıl taşıyan Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlanıyor!

Derya Şensoy, dün babasının cenaze töreni ile ilgili yaptığı açıklamada, "Babam Ferhan Şensoy'un Cenazesi 2 Eylül Perşembe günü saat 13.00'da SES Tiyatrosunda sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu kabristanında defnedilecek" dedi.