Meddah kavuğunu 30 yıl taşıyan Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlanıyor!

Türkiye'nin önemli tiyatro, sinema ve meddah ustası Ferhan Şensoy uzun süredir kalp-damar ve metabolik hastalıklarla savaşıyordu. Geçtiğimiz salı günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferhan Şensoy ölümü ile tiyatro dünyasını yasa boğdu.
MEDDAHLIK SİMGESİ KAVUĞU 30 YIL TAŞIDI
Ülkemizde yetişen en önemli tiyatroculardan olan, meddahlık geleneğinin simgesi kavuğu, 30 yıla yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan Şensoy bugün sevenlerinin katılacağı tören ve cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.
Derya Şensoy, dün babasının cenaze töreni ile ilgili yaptığı açıklamada, "Babam Ferhan Şensoy'un Cenazesi 2 Eylül Perşembe günü saat 13.00'da SES Tiyatrosunda sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu kabristanında defnedilecek" dedi.
İki gün önce hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un cenazesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan, Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal tarafından teslim alındı.
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un cenaze töreni bugün yapılacak | Video
Tabutu cenaze aracına konulan Ferhan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Ölümü ile sanat camiasını yasa boğan Ferhan Şensoy'un cenaze töreni ile ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor...