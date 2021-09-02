Taha Tatlıcı komşuya duman attırdı

İkametinde günlerce parti vererek alt kat komşusunu bıktıran iş insanı Taha Tatlıcı
, karakola şikayet edildi. Tatlıcı, Beşiktaş
'taki evinde sürekli parti veriyordu. Erken saatlerde başlayıp gece yarısına kadar süren partilerde yüksek sesle müzik dinleniyor ve gürültü oluyordu. Alt kat komşusu Nako Y
., Tatlıcı'nın bu partilerinden dolayı site yönetimine şikayette bulunuyor ve rahatsızlığını Tatlıcı'ya söylüyordu.
İddiaya göre 17 Mayıs günü yeniden parti veren Tatlıcı'nın arkadaşları içtikleri sigara nedeniyle binanın yangın alarmının çalışmasına neden oldu. Site yönetiminin duruma müdahale etmesinin ardından komşu Nako Y. ile Tatlıcı arasında gerilim yaşandı. Parti sonrası Nako Y.'nin evine gelen Tatlıcı, komşusunun lambasını kırdı. Polisi arayıp yardım isteyen kadın, Tatlıcı'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
'KİMSEYLE PROBLEMİM YOK'
Olayla ilgili ifadesine başvurulan Tatlıcı, arkadaşının doğum günü olduğunu ve kendi evinde küçük bir kutlama yaptıklarını söyledi. Tatlıcı, "Olay nedeniyle yangın alarmı çaldı ve ben de site yönetimini arayıp özür diledim. Kimseyle problemim yok, kimsenin lambasını kırmadım" diyerek suçlamaları reddetti.