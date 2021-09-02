Türk Sanat müziğinin altın sesi İnci Çayırlı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk Sanat müziğinin altın sesi olarak adlandırılan ve 86 yaşında geçirdiği ileri derece Alzheimer sebebiyle hayata veda eden Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi İnci Çayırlı, ölümü ile sanat camiyasını üzüntüye boğdu.







CENAZESİ PERŞEMBE GÜNÜ DEFNEDİLECEK



Perşembe günü Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çayırlı için tören düzenleyecek. Çayırlı'nın cenazesi Fenerbahçe Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.



İNCİ ÇAYIRLI KİMDİR?



1977 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yapmaya başladı. 1977-1985 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Korosunu yönetti. 1988'den itibaren İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlendi. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk müziği Korosunun kurucu şefliğine getirildi, istifa ettiği 1995 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Kültür Bakanlığı 1998 yılında sanatçıya devlet sanatçısı unvanı verdi.