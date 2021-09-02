Ünlü iş insanı Taha Tatlıcı’ya parti şikayeti

KOMŞU ŞİKAYETİ

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Taha Tatlıcı, arkadaşının doğum günü olduğunu ve kendi evinde küçük bir kutlama yaptıklarını söyledi. Olay nedeniyle yangın alarmı çaldı ve ben de site yönetimini arayarak özür diledim. Kimseyle bir problemim yok ve kimsenin lambasını kırmadım diyerek suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.