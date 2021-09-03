2021-2022 sezonu umut temasıyla açıldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi
, 2021- 2022 sezonunu önceki gün 'Fidelio Operası' ile açtı. Bu sezonun temasının 'umut' olduğunu belirten İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan
, şöyle konuştu: "Her eserde karşımıza çıkan, kaybettiğimizde her şeyimizi yitirdiğimiz 'umut'... Aynı zamanda yuvaya dönüş umudumuzun da finali! Bu sezon AKM'de buluşuyoruz..." Fidelio Operası, Beethoven
'ın bestelediği tek opera olma özelliğini taşıyor. 18'inci yüzyılda'da İspanya
'da bir hapishanede geçen eserde; umut, sadakat, adalet, özgürlük kavramları işleniyor. Büyük ilgi gören gösteriyi izleyenler arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin
de vardı.
Soner GÖMLEKSİZ/Şamdan Plus