ATV’nin sevilen dizisi ’Baş Belası’nın Birol’u Mert Yavuzcan’ı yıkan haber! Mert Yavuzcan’ın babası vefat etti!

Birçok dizi ve film projesinde başarılı performansıyla dikkat çeken, şimdilerde ise ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizisi 'Baş Belası'nda Birol karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mert Yavuzcan, acı haberle sarsıldı.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

42 yaşındaki Yavuzcan, üzücü haberi sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı.