ATV’nin sevilen dizisi ’Baş Belası’nın Birol’u Mert Yavuzcan’ı yıkan haber! Mert Yavuzcan’ın babası vefat etti!

Birçok dizi ve film projesinde başarılı performansıyla dikkat çeken, şimdilerde ise ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizisi 'Baş Belası'nda Birol karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mert Yavuzcan, acı haberle sarsıldı.
ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
42 yaşındaki Yavuzcan, üzücü haberi sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı.
"DERİN HÜZÜN İÇİNDEYİZ..."
Üzüntüsünü duyuran oyuncu, "Sevgili babamız Önder M. Emin Yavuzcan'ı kaybetmenin derin hüznü içindeyiz. 03.09.2021 Cuma günü (bugün) Sincan Çimşit Mezarlığı'nda ikindi namazını takiben onu ebediyete uğurluyoruz..." ifadelerini kullandı.
SEVENLERİ VE OYUNCU ARKADAŞLARINDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAĞDI!
Ünlü oyuncuya sadece sevenleri değil, aynı zamanda Pelin Akil ve Fırat Danış gibi oyuncu arkadaşları da baş sağlığı dileklerinde bulundu.