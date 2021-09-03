Esra Sönmezer ve Bebek’in tatil keyfi! Tüm dikkatleri üzerine çekti!

"AYLIK 6 BİN TL MASRAFI VAR"

Sönmezer, "Kedim dört yıldır böbrek hastası. Şimdi de karaciğer ile alakalı tedavi görmeye başladı. Karaciğer yetmezliği var ve her gün serum takviyesi alıyor. İyileşene kadar böyle sürecek. Sağlıkta paranın lafı olmaz ama aylık 6 bin TL gibi bir masrafı var" demişti.