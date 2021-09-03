Esra Sönmezer ve Bebek’in tatil keyfi! Tüm dikkatleri üzerine çekti!

Oyuncu Esra Sönmezer, yazın bitmesine sayılı günler kala Bodrum'da tatile çıktı. Sönmezer, kedisi Bebek'i de beraberinde götürmeyi ihmal etmedi. Oyuncu ve kedisi, deniz keyfi yaptı. Bir haftadır Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu Esra Sönmezer, önceki gün kedisi Bebek ile birlikte deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı.
KEDİSİNE CAN SİMİDİ TAKTI
Milliyet'in haberine göre; Kedisine can simidi takan ve deniz yatağı üzerinden yüzdüren 36 yaşındaki Sönmezer'in o anları, gören tatilcileri güldürdü. Yeni sezon öncesi enerji depolamak isteyen Esra Sönmezer, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
FARANJİT GEÇİRDİ
Hastanede gerekli tetkikler yapılan Sönmezer'in ağır bir faranjit geçirdiği ve bademciklerinin alınması gerektiği söylenmişti.
Öte yandan İran cinsi kedisi Bebek'in rahatsızlığı nedeniyle veterinere uğradığını söyleyen oyuncu Esra Sönmezer, geçtiğimiz aylarda son dört yıldır zor günler yaşadığını anlatmıştı.
"AYLIK 6 BİN TL MASRAFI VAR"
Sönmezer, "Kedim dört yıldır böbrek hastası. Şimdi de karaciğer ile alakalı tedavi görmeye başladı. Karaciğer yetmezliği var ve her gün serum takviyesi alıyor. İyileşene kadar böyle sürecek. Sağlıkta paranın lafı olmaz ama aylık 6 bin TL gibi bir masrafı var" demişti.
"Yurt dışından ilaçları geliyor" diyen Sönmezer, "Dokuz yıldır yanımda ve elimden geldiğince yaşatmaya çalışıyorum. 4-5 hastalıklı mücadele eden bir kedi. Veterinerim 'Normalde bu hayvanın ölmesi gerekiyordu' dedi. 14'e yakın ilaç kullanıyor" şeklinde konuşmuştu.