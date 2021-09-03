3 Eylül Cuma akşamı MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları AFAD ekibine yemek hazırladılar. Her iki takım da kıyasıya mücadele ederken kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Yarışmanın sonunda ise açılan zarflar sonucu dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olurken kaybeden takım yarışmacıları arasından da eleme adayları potaya girecek. Peki; MasterChef'te kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? 3 Eylül Cuma MasterChef eleme adayları ile kazananlar!
MASTERCHEFTE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bu akşam yayınlanan programda ayran aşı çorbası, zeytinyağlı dolma, Ege otları kavurması, Dana Rosso ve tatlı yapıldı. Açılan zarflar sonrası kazanan takım mavi oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
İlk dokunulmazlık oyununda kırmızı takım kaybetmiş, Emre ve Farma eleme adayı olmuştu. İkinci oyunda ise mavi takım kaybetmiş Hasan ve Dilara potaya girmişti. Bugün ise kırmızı takımdan iki kişi bireysel dokunulmazlık sonrası eleme adayı olacak.