3 Eylül Cuma akşamı MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları AFAD ekibine yemek hazırladılar. Her iki takım da kıyasıya mücadele ederken kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Yarışmanın sonunda ise açılan zarflar sonucu dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olurken kaybeden takım yarışmacıları arasından da eleme adayları potaya girecek. Peki; MasterChef'te kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? 3 Eylül Cuma MasterChef eleme adayları ile kazananlar!