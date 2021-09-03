Giriş Tarihi: 3.9.2021

Menopoz hastalık değil hayatın doğal bir sürecidir

Menopoz döneminde kadınların yumurtalıklarındaki folikül miktarında azalma görülür, buna bağlı olarak östrojen üretimi azalır ve adet döngüsünde düzensizlikler yaşanır. Bu olayın sonucunda ise kişinin adet döngüsü kalıcı olarak sona erer