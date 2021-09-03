Son Dakika Haberleri: Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un cenazesine gölge düşüren olayla ilgili flaş gelişme!

Son Dakika Haberler.... Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde Beşiktaş lehine slogan atarak cenaze kalabalığının arasına dalıp gerginlik yaratan 4 kişi polis tarafından gözaltına alınıp idari para cezasına çarptırıldı. Cenazede gerginlik yaratan 4 şahıs verdikleri ifadede tabutun üzerinde Galatasaray bayrağı görünce ve arkasından gelenlerin alkışlaması sonucu Ferhan Şensoy'un cenazesi olduğunu bilmeden slogan attıklarını kaydettiler.
Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ile ilgili tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatrocu Ferhan Şensoy sevenlerinin gözyaşları arasında dün son yolculuğuna uğurlandı. Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen tören sonrasında Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazın ardından Şensoy'un naaşı toprağa verildi. Ancak cenazede istenmeyen olaylar da yaşandı.
Ferhan Şensoy'un naaşının cenaze aracıyla Teşvikiye Camiinden çıkarılıp Zincirlikuyu mezarlığına götürüldüğü sırada, tabutun üstünde Galatasaray bayrağını ve arkasından gelenlerin alkış yaptığını gören 4 kişi Beşiktaş lehine slogan atmaya başladı. Beşiktaş lehine sloganlar atan 4 kişi kalabalığa doğru yürümeye başlayınca bir anda gerginlik yaşandı. Duruma hemen müdahale eden polis, 4 kişiyi gözaltına alarak Harbiye Polis Merkezi'ne götürdü.
"TARAFTAR ZANNETTİK. FERHAN ŞENSOY'UN CENAZESİ OLDUĞUNU BİLSEYDİK YAPMAZDIK"
Polis merkezinde ifadesi alınan 4 kişi cenazenin Ferhan Şensoy'a ait olduğunu bilmediklerini söyledi. Alkollü olduklarını söyleyen 4 kişinin, "Alkol almıştık. Tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını görünce bir taraftar öldü sandık. Arkada alkış tutarak giden insanları da taraftar zannettik. Alkolün de etkisiyle slogan attık. Cenazenin Ferhan Şensoy'a ait olduğunu bilseydik asla yapmazdık. Fanatiklikten başka bir amacımız yoktu. Pişmanız" dedikleri öğrenildi.
İfadelerinin ardından idari para cezasına çarptırılan 4 kişi serbest bırakıldı.