Son Dakika Haberleri: Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un cenazesine gölge düşüren olayla ilgili flaş gelişme!

Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ile ilgili tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatrocu Ferhan Şensoy sevenlerinin gözyaşları arasında dün son yolculuğuna uğurlandı. Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen tören sonrasında Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazın ardından Şensoy'un naaşı toprağa verildi. Ancak cenazede istenmeyen olaylar da yaşandı.

Ferhan Şensoy'un naaşının cenaze aracıyla Teşvikiye Camiinden çıkarılıp Zincirlikuyu mezarlığına götürüldüğü sırada, tabutun üstünde Galatasaray bayrağını ve arkasından gelenlerin alkış yaptığını gören 4 kişi Beşiktaş lehine slogan atmaya başladı. Beşiktaş lehine sloganlar atan 4 kişi kalabalığa doğru yürümeye başlayınca bir anda gerginlik yaşandı. Duruma hemen müdahale eden polis, 4 kişiyi gözaltına alarak Harbiye Polis Merkezi'ne götürdü.