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Giriş Tarihi: 3.9.2021 13:28 Son Güncelleme: 3.9.2021 13:44

Survivor Merve Aydın'ın acı kaybı! Sosyal medya hesabından duyurdu...

Survivor Merve Aydın’ın acı kaybı! Sosyal medya hesabından duyurdu...

Katıldığı "Survivor" yarışmasıyla adından söz ettiren Merve Aydın'ın acı günü... Merve Aydın'ın annesi Nilgün Aydın, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Dün "Sizlerden annem için dua istiyorum" diyen Merve Aydın, kısa süre sonra acı haberi duyurdu. Aydın'ın annesi Nilgün Aydın hayatını kaybetti. Tedavi sürecinde annesini bir an olsun yalnız bırakmayan Merve Aydın, kahreden haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Survivor" yarışmasında 2013 yılında üçüncü, 2015 yılında ise ikinci olan Merve Aydın, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. Acı haberi Instagram hesabından veren Aydın, cenaze bilgilerini de paylaştı.

2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile evlenen ve bir çocuk dünyaya getiren Merve Aydın, bir süredir kanser tedavisi gören annesiyle ilgileniyordu.

DUA İSTEMİŞTİ

Tedavi sürecinde annesini bir an olsun yalnız bırakmayan Aydın, dün de Instagram hesabından paylaşım yaparak hastanede tedavi gören annesi için sevenlerine seslenmiş ve "Sizlerden annem için dua istiyorum" demişti.

"ANNEMİ KAYBETTİK"

Aydın, paylaşımından saatler sonra annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yeni bir paylaşım yapan Merve Aydın, "Annemi kaybettik. Annem için dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Cenaze bilgilerini de paylaşan Aydın, "Canım annemin cenazesi bugün Albayrak Camii'nde öğle namazını takiben kılınacaktır. Kayaşehir Şamlar Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

AİLESİYLE BAYRAMDA FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Merve Aydın, son olarak 13 Mayıs tarihinde Instagram hesabından ailesiyle bir pozunu paylaşarak sevenlerinin bayramını kutlamıştı. Ölüm haberini alan sosyal medya kullanıcıları ise Aydın'ın paylaşımının altına taziye yorumları yaptı.

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Survivor Merve Aydın'ın acı kaybı! Sosyal medya hesabından duyurdu...
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