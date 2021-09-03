Yenilerle, efsanelerle Atv’den sezona merhaba

Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine merhaba dedi. Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene de tüm ekran yüzlerini bir araya getirdi. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarının yer aldığı tanıtım filmi geçtiğimiz akşam ilk kez atv Ana Haber Bülteni'nde izleyiciyle buluştu.



24 SAATTE 10 MİLYON İZLENME

ÇEKİMLERİ atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki stüdyolarda gerçekleştirilen yeni sezon tanıtım filmi, dijital medyada daha 24 saati geçmeden 10 milyon izlemeye ulaştı!

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