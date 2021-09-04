22 genç sanatçının gözünden İstanbul

Sabancı Üniversitesi
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programından geçmiş 22 genç sanatçının İstanbul'u anlattığı 'Dün, Bugün, İstanbul' sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi
'nde kapılarını açtı. Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Yalnız dünyada değil, ülkemizde ve elbette İstanbul'da pek çok şey değişti. Birbiri ardına yükselen dev binalar, kıtaları aşan yol ağları, denizin altından geçen tüneller... 'Dün, Bugün, İstanbul' sergisinde İstanbul'a bu kez tarihin ve arkeolojinin değil, genç sanatçıların çağdaş gözüyle bakacağız... Onların enerjisinin hepimize iyi geleceğine inanıyorum." Sabancı Holding
CEO'su Cenk Alper
ise "Sanatın ve sanatçının, yaşadığımız sosyal ve çevresel sorunlara yönelik farkındalığı artırmak, sürdürülebilir çözümler üretmek açısından çok önemli bir rol üstlendiğini düşünüyoruz" dedi.