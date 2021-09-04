Haberler Günaydın Haberleri Aynı anda iki sevgiliyi idare etti
Giriş Tarihi: 4.9.2021

Aynı anda iki sevgiliyi idare etti

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Aynı anda iki sevgiliyi idare etti

Miss Turkey 2018 Güzeli Tara De Vries, iş insanı Öncü Sönmez ile beraberken Mahmut Kırmızıgül ile konsere gitti. Gazetelerdeki fotoğrafı görünce aldatıldığını anlayan Sönmez, Türkiye güzelini terk etti. Durumu öğrenen Kırmızıgül de Tara’dan ayrıldı

BİR GÜN SONRA BAŞKASIYLA
TÜRKİYE güzeli Tara De Vries, bir koltukta iki karpuz taşınmayacağını öğrendi! Ünlü manken Özlem Kaymaz'ın kızı olan Tara, bir süredir iş insanı Öncü Sönmez ile birlikteydi.

Hatta iki sevgili, 28 Ağustos Cumartesi akşamı Anadolu Yakası'ndaki İoki'de buluşup baş başa romantik bir yemek yedi. Ama bu, ikisinin son yemeği oldu. Çünkü genç iş insanı, ertesi gün sevgilisiyle ilgili şoke edici bir gerçeği öğrendi.

İKİSİ DE TARA'YI TERK ETTİ
TARA De Vries, bir gün sonra, yani 29 Ağustos Pazar akşamı bu kez Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile Harbiye Açıkhava'daki Sibel Can konserini izlemeye gitti. Konser çıkışı ise ikili gazeteciler tarafından görüntülendi. Gazetelerde sevgilisini, başka bir adamla gören Öncü Sönmez anında ilişkisini bitirdi. Durumdan haberdar olan Kırmızıgül de Türkiye güzeli ile yolunu ayırdı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aynı anda iki sevgiliyi idare etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA