Aynı anda iki sevgiliyi idare etti

BİR GÜN SONRA BAŞKASIYLA
TÜRKİYE
güzeli Tara De Vries
, bir koltukta iki karpuz taşınmayacağını öğrendi! Ünlü manken Özlem Kaymaz
'ın kızı olan Tara, bir süredir iş insanı Öncü Sönmez
ile birlikteydi.
Hatta iki sevgili, 28 Ağustos Cumartesi akşamı Anadolu Yakası
'ndaki İoki'de buluşup baş başa romantik bir yemek yedi. Ama bu, ikisinin son yemeği oldu. Çünkü genç iş insanı, ertesi gün sevgilisiyle ilgili şoke edici bir gerçeği öğrendi.
İKİSİ DE TARA'YI TERK ETTİ
TARA De Vries, bir gün sonra, yani 29 Ağustos Pazar akşamı bu kez Mahsun Kırmızıgül
'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül
ile Harbiye Açıkhava
'daki Sibel Can
konserini izlemeye gitti. Konser çıkışı ise ikili gazeteciler tarafından görüntülendi. Gazetelerde sevgilisini, başka bir adamla gören Öncü Sönmez anında ilişkisini bitirdi. Durumdan haberdar olan Kırmızıgül
de Türkiye güzeli ile yolunu ayırdı.