Elim çok açıktır para hesabı yapamam

Burcu Esmersoy
, 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla ekranlara adım attı. Yarışmada 'Miss International
' seçilerek Türkiye
'yi Japonya
'da temsil etti ve 'Dostluk Güzeli' tacını aldı. Esmersoy'un ardından sunuculuk ve oyunculuk macerası başladı. Spor
spikerliğinde elde ettiği başarıyla ekranların aranılan yüzü olan Esmersoy, daha sonra birçok projede adından söz ettirdi.
KENDİMİ KEŞFETTİM
Esmersoy, 2000 yılından itibaren hiç düşmeyen bir ivmeyle başarılarına başarı kattı. Artık çalışma düzenini organize ettiğini belirten ünlü sunucu, "Kendime çok güzel bir hayat kurdum. Eskiden 7-24 çalışırdım. Arkadaşlarıma da kendime de vakit ayıramıyordum. Şu anda bulunduğum halden çok mutluyum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya devam ediyorum. Bununla da gurur duyuyorum" diyor. Spor spikerliği yaptığı dönemde henüz kendisini çok keşfetmediğini de belirten güzel sunucu, zaman ilerledikçe diğer yönlerinin de farkına vardığını söylüyor: "Spor spikerliğinden geldiğim için eskiden kendimi çok kadınsı bulmuyordum. Daha sonra kendimi tanıyıp bu özelliklerimi ön plana çıkarmaya başladım." Cömert biri olmasının yıllardır değişmeyen en belirgin özelliği olduğunu da belirten Esmersoy, bu konuda eğlenceli bir anısını da paylaştı: "Benim elim çok açıktır. Paranın hesabını da pek bilmem. Yıllar içinde de bu özelliğim hiç değişmedi. Hatta bununla ilgili komik bir anım da var. Yıllar önce arkadaşlarımla bir düğüne gitmiştik. Orada 3-4 dansöze para takmışım. Sonradan cebimdeki bütün parayı taktığımı fark ettim. Düğün sonunda eve dönebilmek için arkadaşımdan 20 lira taksi parası almıştım."
KÜÇÜK YAŞTA YÜZÜNÜZLE ÇOK OYNAMAYIN
Her röportajında samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Esmersoy, duygularını gizlemediğini, hatta basına yaptığı açıklamalarda o dönem hissettiği her şeyi en içten şekilde anlattığını, sorulan her soruya özel hayatı da dahil olmak üzere açıkça cevap verdiğini söylüyor. Kendisini de zaman zaman eleştiren Esmersoy, mesleğe başladığı ilk yıllarda en çok kaşlarının ince olmasını beğenmediğini belirtip ekliyor: "Genç kızlara tavsiyem kaşınızı çok küçük yaşta almayın. Yüzünüzle ya da beğenmediğiniz yerlerinizle çok fazla oynamayın. Çünkü insan ileride çok pişman oluyor."
ÖZGÜVENİ TAM BİRİYİM
ÜNLÜ sunucu Burcu Esmersoy, işini çok iyi yaptığını ve bu konuda özgüveninin tam olduğunu söylüyor: "Çok çalıştım. Şu an bulunduğum noktaya tırnaklarımla kazıyarak geldim. Bu konuda mütevazı olamayacağım, kendime özgüvenim tam."