Esra Erol bir ailenin gözyaşlarını daha dindirdi

Esra Erol
, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri atv
ekranlarına taşımaya devam ediyor. Ordu
'da yaşayan Şehri
-Halil Aydoğdu
çifti, kızlarını bulmak için Erol'a gelmişti. 23 Haziran'da evden "Terziye gidiyorum" diyerek ayrılan kızları Gamze, boşanma sürecindeydi. Şeker hastalığı olan, ilaç kullanması gereken Gamze'nin psikolojik olarak desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen annesi, kızının hayatından endişe ettiğini anlattı. Canlı yayın esnasında müjdeli haber geldi, Gamze bulundu.
Yayına bağlanan Gamze önce Antalya
'ya gittiğini şimdi ise İstanbul
'da olduğunu belirterek "Ailemden şiddet gördüm, annem beni iple bağladı. Markete bile göndermiyorlardı. Kaçtım" dedi. Erol'un arabuluculuk yapmasıyla ikna olan Gamze, stüdyoya ailesinin yanına geldi ama "Evime dönmek istemiyorum" dedi. Ailesi ise Gamze'yi almadan gitmeyeceklerini, kızlarının tehdit altında bu kararı verdiğini söyledi.