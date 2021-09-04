‘Kardeşlerim’ sezonu 11 Eylül’de açıyor

TEK dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin öyküsünü anlatan, yapımını NGM
'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk
'ün üstlendiği, atv
'nin fenomen dizisi 'Kardeşlerim
', yeni sezona 11 Eylül Cumartesi akşamı başlıyor. Yaptığı heyecanlı sezon finaliyle çok konuşulan dizinin yeni bölüm tanıtımı da büyük ses getirdi. Sosyal medyada da beğeni dolu yorumlar alan dizi için nefesler tutulurken, 'Kadir'in hapishaneye girmesi ile her biri bir yana dağılan kardeşlerin yaşayacağı gelişmeler merakla bekleniyor. Kadroya yeni katılan sürpriz oyuncularıyla 'Kardeşlerim' bu sezon da cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.
Tanıtım, trendler listesinde 2'nci sırada
'Kardeşlerim'in yeni sezon tanıtımı, yayınlanır yayınlanmaz Youtube
trendler listesinde ikinci sıraya yerleşti. Tanıtım, 24 saat olmadan 1 milyon izlenmeyi de geçti.