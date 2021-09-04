MasterChef Türkiye yarışmasından son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Son olarak 2 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan programda Danilo Şef'in stüdyodan ayrılması üzerine izleyenler şok yaşadı. Danilo Şef'e ne olduğunu, programdan neden ayrıldığını merak edenler konu ile ilgili sosyal medya üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Peki, Danilo Şef neden ayrıldı, programdan neden gitti? Danilo Şef'e ne oldu? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri.
Danilo Zanna hayranları ve MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi.
DANİLO ŞEF AYRILDI MI?
Danilo Şef'in yemek tadımı yapmasının hemen ardından ekipten bir kişinin yanına gelerek bir haber verdiği dikkat çekmişti. Yayın esnasında kameralara yansıyan bu durumun ardından Danilo Şef apar topar yayından ayrıldı. Mehmet Şef'in de yaşanan durumun hemen ardından yaptığı açıklama dikkat çekti. Mehmet Şef: 'Danilo Şef çok çok özel bir durum nedeniyle aramızdan ayrıldı' diyerek hem izleyicilere hem de yarışmacılara bilgi verdi.
MasterChef'te yaşanan bu durumun ardından alınan bilgilere göre Danilo Şef'e gelen haber annesinin rahatsızlandığı yönündeydi. Danilo Şef'in annesinin ani bilinç kaybı yaşamasından dolayı çevresindekilerin panik olduğu ve şefe durumu hemen bildirdikleri gelen ilk bilgiler arasında. Yaşanan bu durumun ardından edinilen bilgilere göre Danilo Şef'in annesinin durumu şu anda iyi.
Yayınlanan yeni bölüm fragmanında da Danilo Şef'in tekrar yarışmaya döndüğü görülürken bir başka tahlisiz olay yaşadığı ekranlara yansıdı. Danilo Şef'in, Mehmet Şef'ten rica ederek 'sağlıkçı çağırır mısın' dediği görülüyor. İleri ki sahnelerden anlaşıldığı kadarı ile Danilo Şef'in sırtına yağ sıçrıyor.