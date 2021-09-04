Son dakika: Portekizli iş insanı Pedro de Noronha’dan yeni hamle! Tülin Şahin’e hapis şoku...

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ REDDOLDU

Kararda ayrıca eski manken Tülin Şahin'in açtığı karşı davada Noronha'dan kızı için istediği aylık 75 bin TL nafaka ile Siena'nın soyadının Şahin olarak değiştirilmesini talep ettiği, mahkemenin Siena için aylı 30 bin TL nafaka verdiği, soyadı değişikliğinin ise reddedildiği belirtildi.

"SAHTE EVLİLİĞİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR"

Aile mahkemesinin kararında Noronha'nın Türkiye'de işi olmamasına rağmen kızını görmek için 2020 Eylül'ünden beri geldiği, Türkiye'ye bir daha gelemeyeceğini söylediğini, Şahin'in kendisini Türkiye'den etmekle tehdit ettiği, Şahin'in evliliğinin sahte olduğu ortaya çıkmasından sonra kariyerini kurtarmaya çalıştığı iddiaları yer aldı.