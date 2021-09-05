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Giriş Tarihi: 5.9.2021 09:25 Son Güncelleme: 5.9.2021 09:28

45 yaşındaki şarkıcı Gülşen’in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Fit hali dikkat çekiyordu…

45 yaşındaki şarkıcı Gülşen’in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Fit hali dikkat çekiyordu…

Ünlü şarkıcı Gülşen’in her yaptığıyla gündem oluyor. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Gülşen, yaptığı cüretkar paylaşımlarla sosyal medya ilgi odağı olmayı başarıyor. Sık sık spor paylaşımlarında bulunan ünlü popçu karın kasları ile dikkat çekiyor. Son yaptığı paylaşımda düzgün fiziğiyle ve karın kaslarıyla dikkat çeken güzel şarkıcıya yorum yağdı. Gülşen'in paylaşımlarına "Ne yaptın Gülşen" yorumları yağdı. İşte aşırı zayıflığıyla dikkat çeken 45 yaşındaki Gülşen'in karın kaslarının sırrı…

Ünlü şarkıcı Gülşen'in her yaptığı magazin gündeminde çok konuşuluyor. Ünlü popçu Gülşen, karın kaslarıyla dikkat çekiyordu. Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; Düzenli olarak spor yapan ve fit vücuduyla dikkat çeken bir çocuk annesi 45 yaşındaki ünlü popçu Gülşen'in karın kasları için haftada iki gün karın masajı yaptırdığı iddia edildi.

Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

Gülşen, yaptığı cüretkar paylaşımlarla sosyal medyaya damga vuruyor.

Sık sık spor paylaşımlarında bulunan ünlü popçu karın kasları ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Son yaptığı paylaşımda düzgün fiziğiyle ve karın kaslarıyla gündem oldu. Sosyal medyadan yorum yağdı.

Gülşen'in paylaşımlarına "Ne yaptın Gülşen" yorumları yağdı.

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45 yaşındaki şarkıcı Gülşen’in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Fit hali dikkat çekiyordu…
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