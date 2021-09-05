45 yaşındaki şarkıcı Gülşen’in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Fit hali dikkat çekiyordu…

Ünlü şarkıcı Gülşen'in her yaptığı magazin gündeminde çok konuşuluyor. Ünlü popçu Gülşen, karın kaslarıyla dikkat çekiyordu. Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı.
Hürriyet'in haberine göre; Düzenli olarak spor yapan ve fit vücuduyla dikkat çeken bir çocuk annesi 45 yaşındaki ünlü popçu Gülşen'in karın kasları için haftada iki gün karın masajı yaptırdığı iddia edildi.
Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.
Gülşen, yaptığı cüretkar paylaşımlarla sosyal medyaya damga vuruyor.
Sık sık spor paylaşımlarında bulunan ünlü popçu karın kasları ile tüm dikkatleri üzerine çekti.