‘Hayat Bilgisi’nin ’Mennan’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Erdal Türkmen bakın şimdi ne yapıyor?

Erdal Türkmen, "Hayat Bilgisi" dizisindeki Mennan ve "Yahşi Cazibe"deki Ziverbey ile akıllara kazındı. Oyuncu, uzun süre benzer roller gelince izleyicisini YouTube kanalında güldürmeye karar verdi. YouTuber olan Türkmen, "Sektörden uzaklaşmadım. Uygun bir proje olsa yine oynarım. Fakat artık kendimi YouTube'da ifade ediyorum. 'YouTube Stand Up'ı yapıyorum" dedi.
Hürriyet'in haberine göre; 2000'li yıllarda gençlik dizileri altın çağını yaşıyordu. Bunlardan en akılda kalan, 2003 yılında ekrana gelen ve 4 sezon süren "Hayat Bilgisi"ydi. Gani Müjde'nin kaleme aldığı komedi türündeki dizinin başrolünde Perran Kutman ve Tarık Pabuççuoğlu gibi oyuncular yer alıyordu.
İdealist Afet öğretmen ve öğrencilerinin hayatını izlerken yapımdaki bazı karakterler de ön plana çıkıyordu. Erdal Türkmen, Rıdvan Kanat Lisesi'nin hademesi Mennan olarak ekrana geldi.
Türkmen, bu rol öncesi oyunculuk ile yolunun nasıl kesiştiğini şöyle anlatıyor:
"Kendi meşreplerince sanatı seven, açık görüşlü bir ailede büyüdüm. 6-7 yaşlarımda başrolünde Bülent Kayabaş'ın oynadığı 'Bugün Bayram Bir Kaşık Ayran' adlı çocuk oyununu, tüylerim diken diken bir halde izledim. Ben de orada olmak istiyordum. Aradan yıllar geçti. 15-16 yaşlarımda Gırgır ve Fırt mizah dergilerinin kadrosuna profesyonel karikatürist olarak girdim. Oğuz Aral ve Tekin Aral ustalarımla uzun yıllar çalıştım. Karikatüristliğe başlamam sahnede olma isteğimi durdurmaya yetmemişti.
Ben de ikisini birleştirdim. 'İki boyutlu karikatürleri nasıl yaşayan bir hale getiririm?' sorusu beni oyunculuğa yönlendirdi. İşin doğrusu kendimi merak ediyordum. Hayata kendimi merak etmek için geldiğimi anladım. Hayat da anladı... Mimar Sinan Üniversitesi GSF'ye girer girmez atıl durumdaki tiyatro kulübünü canlandırdım. Birden fazla oyunu sahneye koydum. Birçok oyunun yönetmeliğini de yaptım.
Bu arada karikatüristliğe devam ederken 'Şamata' adlı mizah programının skeçlerinde oynamaya başladım. 1999-2000 yıllarında Türker İnanoğlu tarafından kurulan Süper Kanal'da 2 yıl boyunca hafta içi her gün, canlı olarak yayınlanan 'Gaf Ebesi' adlı 'TV Stand Up'ı adını verdiğim şov programımı hazırladım ve sundum. 'Bir Başka Gece' adlı programın skeçlerinde yer aldım. Ardından 'Çiçek Taksi' dizisinde oynadım."
MENNAN ROLÜNÜ ZİRVEDE BIRAKTIM
Erdal Türkmen, "Hayat Bilgisi"ndeki Mennan rolünün birçok oyucuya teklif edildiğini söylüyor ve ekliyor: "Fakat kısmet banaymış. Dizide sağlam bir ekibin olması güven verdi, balıklama daldım role. Oyuncu, içinde birden fazla insanı taşır. Oyuncu, oynadığı karakterle tedavi de olur. İşini iyi yapan, isterse dağ başında olsun fark edilecektir.
Mennan, geçmiş ve günümüz Türkiye'sinin büyük bir çoğunluğunun bilinçdışıdır. Yani yaşı fark etmez, çoğunluktur. Söylendiği ya da zannedildiği gibi okul müdürü Amil'in yardakçısı değil, hayatını anlamlı kılmak için bir varoluş çabasında olan saf-ü saf, halktır. Ben her ne rolü oynarsam oynayayım baştan yapımcı, yönetmenle konuşurum. 'Ana omurgayı zedelemeden doğaçlama yapmama izin verin' diye. Verdiler de sağ olsunlar. Kostümü, yürüyüşü, söylemlerinin birçoğunu ben önerdim. Ana omurgayı zedelemeden katkı sağlayan çokça doğaçlamalarım da olmuştur."
Oyuncu, o dönemki set ortamını ise şöyle anlatıyor: "Kalabalık setler daima zordur. Normal hayatınızdaki sabırdan çok daha fazla sabırlı olmalısınız. Beklemesini bilmelisiniz. Herkes kaldıramaz. Ünlü olmak isteyip sete gelen figüranların, bir çekim günü sonunda 'Bu nasıl iş, bir daha gelmem' dediğini çok gördüm. En enteresan haller onların işin zorluğunu gördüklerindeki şaşkınlığı ve pişmanlığıdır. Ama çok değerli oyuncularla bir aradaydık. Güçlü enerjileriyle rolümü iyi yapmamı sağladılar. Dizi işi, ekip işi sonuçta. Ortak bir uyum olduğu için 'Hayat Bilgisi' dizisi hâlâ değerli."
'BU ADAM HEP AYNI ROLÜ OYNUYOR' DEDİLER
Türkmen, "Mennan rolü hayatınızda neleri değiştirdi? Ve dizi bittiğinde ne hissettiniz?" sorusuna şu yanıtı veriyor: "Hayat Bilgisi, daha fazla insan tarafından tanınmamı sağladı. Çok değerli, usta oyuncularla birlikte olduğum için oyunculuğuma pozitif bir katkısı oldu. Negatif yanıysa, benzer rollerin teklif edilmesi. Bazı seyirciler de işin iç yüzünü bilmediklerinden 'Bu adam da hep aynı rolü oynuyor' demesi... Diziden de kendim ayrıldım. Mennan rolünü zirvede bıraktım. Boşluğa da düşmedim. Yalnız, bazı yapımcılar kendilerini çok üstün görmeye başladı. Bence bu kibir de yakında değişip bitecek."
ORADAKİ SAMİMİYETİ ÖZLÜYORLAR
"Hayat Bilgisi, örgün, ortak bir dertten bahsediyor olmasıyla her yaş grubunu içine aldı. Bugün internetten seyredip beğenenler ve 'Keşke bu dizi yeniden çekilse' diyenler de samimiyeti özlüyor. Aslında insan, o geçmişteki kendini özler. Geçmişi kendisine getiremez. Çünkü kendisi de o geçmişte değildir. Eski diziler yeniden çekilip yayınlansa insanlar onu sevmeyecek ki sevemez de. Çünkü yaşadığımız hayat, şartlar ve biz değiştik. Kaldı ki 'Hayat Bilgisi', 'Hayat Bazen Tatlıdır' adıyla yeniden çekildi, olmadı."
'HAYAT BİLGİSİ'NİN YENİDEN ÇEKİLMESİ İMKANSIZ
Erdal Türkmen, 'Hayat Bilgisi'nden sonra benzer roller geldiğini söylüyor: "Dünyanın her yerinde bu böyledir. Bir rolü çok iyi yapıyorsanız, benzer roller size teklif edilir. Yapımcılar riske atmak istemezler." Oyuncu, dizinin yeniden çekilmesinin ise imkansız olduğunu dile getiriyor: "Başka bir öğrenci-eğitim konseptinde işler çekilecektir." Türkmen, mesleki anlamda nasıl bir döneminde olduğunu şöyle anlatıyor: "Yaptığınız işe izin verilmiyor ya da engelleniyorsanız; akıl sağlığınızı korumak için felsefe yapmaya başlarsınız. Zamanımızın ve neşemizin çalındığına inanıyorum. Yine tüm özgünlüğümle yazarak, çizerek, canlandırarak, oynayarak kendi kendime alan açıyorum. Yeteneği, yaratıcılığı durduramaz hiçbir insan."
YOUTUBE'U 'KENDİNİ İFADE ETME' PLATFORMU OLARAK GÖRÜYORUM
51 yaşındaki Erdal Türkmen, İstanbul'da yaşıyor ve artık YouTube kanalından insanları güldürmeye devam ediyor. Oyuncu, YouTuber'lığa geçişini şu sözlerle anlatıyor:
"Sektörden uzaklaşmadım. Oyunculuğu bırakıp oto kaporta işine girmedim ki... Uygun bir proje olsa yine oynarım. Bir dram işinde de oynarım. Yalnız, komedi oyuncusu olarak bilindiğim için yapımcılar çekiniyor teklif getirmekte sanırım. YouTube'daki işlerim de aktif olarak kendimi ifade ediyorum. Orada da takipçiler 'Hayat Bilgisi'ndeki Mennan ve 'Yahşi Cazibe'deki Ziverbey tiplemeleri benzeri işler istiyor.
Ben 'YouTube Stand Up'ı adını verdiğim, içinde skeçlerin de olduğu işler yapıyorum. Garipsiyorlar tabii. Adım adım kendi seyircimi yetiştiriyorum." Türkmen, sosyal medya ve Tv'deki oyunculuk farkını ise şöyle dile getiriyor:
"Sinema ya da TV'deki kadar kahkaha atılacak işleri YouTube'da yapmanız imkansız. Daha çok, gülümsemelik, eğlencelik, kafa dağıtma işler oradaki. Ama sponsorunuz ve bütçeniz varsa olur. Kahkahalarla gülmek, güldürmek için de para lazım. Çünkü yoğun mesai ve geniş bir ekip ister kahkahalarla güldürmek. YouTube'da çok daha hızlı çekip yayınlamanız lazım. Şimdi bir de 'Short'u çıktı. Çek, yapıştır. En temeldeyse, benim gibiler için 'Youtuber olmak' diye bir şey yok. Kendini ifade etmek var. Orayı da bir 'kendini ifade etme platformu' olarak görüyorum."