‘Hayat Bilgisi’nin ’Mennan’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Erdal Türkmen bakın şimdi ne yapıyor?

'BU ADAM HEP AYNI ROLÜ OYNUYOR' DEDİLER

Türkmen, "Mennan rolü hayatınızda neleri değiştirdi? Ve dizi bittiğinde ne hissettiniz?" sorusuna şu yanıtı veriyor: "Hayat Bilgisi, daha fazla insan tarafından tanınmamı sağladı. Çok değerli, usta oyuncularla birlikte olduğum için oyunculuğuma pozitif bir katkısı oldu. Negatif yanıysa, benzer rollerin teklif edilmesi. Bazı seyirciler de işin iç yüzünü bilmediklerinden 'Bu adam da hep aynı rolü oynuyor' demesi... Diziden de kendim ayrıldım. Mennan rolünü zirvede bıraktım. Boşluğa da düşmedim. Yalnız, bazı yapımcılar kendilerini çok üstün görmeye başladı. Bence bu kibir de yakında değişip bitecek."

ORADAKİ SAMİMİYETİ ÖZLÜYORLAR

"Hayat Bilgisi, örgün, ortak bir dertten bahsediyor olmasıyla her yaş grubunu içine aldı. Bugün internetten seyredip beğenenler ve 'Keşke bu dizi yeniden çekilse' diyenler de samimiyeti özlüyor. Aslında insan, o geçmişteki kendini özler. Geçmişi kendisine getiremez. Çünkü kendisi de o geçmişte değildir. Eski diziler yeniden çekilip yayınlansa insanlar onu sevmeyecek ki sevemez de. Çünkü yaşadığımız hayat, şartlar ve biz değiştik. Kaldı ki 'Hayat Bilgisi', 'Hayat Bazen Tatlıdır' adıyla yeniden çekildi, olmadı."