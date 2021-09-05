Dün MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 4 Eylül 2021 Cumartesi MasterChef’te hangi yarışmacı birinci oldu?

MasterChef ana kadro belli olurken 4 Eylül Cumartesi akşamı yedek yarışmacılar arasından bir kişi daha ana kadroya dahil olacak. Ana kadroya katılacak olan yarışmacı merak edilirken "MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 4 Eylül Cumartesi MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu?" sorularının yanıtları da araştırılıyor. Yarışmacılar en lezzetli yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sunarken kıyasıya mücadele yaşanıyor. Peki; MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 4 Eylül Cumartesi MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu?