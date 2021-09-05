Dün MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 4 Eylül 2021 Cumartesi MasterChef’te hangi yarışmacı birinci oldu?

MasterChef ana kadro belli olurken 4 Eylül Cumartesi akşamı yedek yarışmacılar arasından bir kişi daha ana kadroya dahil olacak. Ana kadroya katılacak olan yarışmacı merak edilirken "MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 4 Eylül Cumartesi MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu?" sorularının yanıtları da araştırılıyor. Yarışmacılar en lezzetli yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sunarken kıyasıya mücadele yaşanıyor. Peki; MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 4 Eylül Cumartesi MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu?
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM KALDI?
İlk turda yarışmacılar şeflerin istediği Buffalo Wings yapmaya çalıştı. Bu yemek için verilen süre 30 dakika idi.
İlk turda başarılı olan altı yarışmacı; Araz, Pelin, Rabia Nur, Azize, Samet ve Melis oldu.
İkinci turda yarışmacılara yaratıcılık oyununda ana ürün olarak "Tarçın" verildi. Bu ürünle yapılacak yaratıcı yemek yapmaları için verilen süre 40 dakika süre verildi.
Değerlendirilen tabaklarda Azize ve Rabia Nur son ikiye kaldı. Daha başarılı yaratıcı yemek yapan Azize Polat, MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya girmeyi başardı.
MASTERCHEF 2021'DE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de bu hafta Mavi takım ile Kırmızı takım arasında kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Üç dokunulmazlık oyunu sonunda Mavi takım 2, Kırmızı takım bir kez kazandı. Bunun sonucunda Mavi takımda eleme potasına Hasan ile Dilara girdi. Kırmızı takımdan eleme potasına giren isimler ise Emre, Fatma, Safanur, Hamza oldu. Pazar günü yapılacak eleme gecesinde bu yarışmacılardan birisi veda edecek.