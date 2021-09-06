Son dönemde Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık'ın kendisini aldattığı yönündeki haberler ile gündeme gelmişti. Hayatı acılarla dolu olan Kibariye konuk olduğu programla oldukça ses getirdi.

'Paylaş Benimle' programına konuk olan şarkıcı Kibariye, gençlik yıllarından ve yaşadığı zor dönemlerden bahsetti. Geçmişte Seda Sayan ile aynı evde yaşadıklarını anlatan şarkıcı, meslektaşının kendisine çok yardımcı olduğunu anlattı.