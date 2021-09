SON DAKİKA | Ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo, hayatını kaybetti! Jean Paul Belmondo kimdir?

Filmlerinden bazıları :

- Molihre (1956)

- On Foot, on Horse, and on Wheels (1957)

- Les Copains du dimanche (1958)

- Sois belle et tais-toi (Uslu Bir Kız ol Ve Konuşma) (1958)

- Sunday Encounter (1958)

- Les Tricheurs (1958)

- Ein Engel auf Erden (1959)

- Les trois mousquetaire (1959)

- À double tour –(Tehlikeli Rabıtalar) (1959)

- Serseri Aşıklar (À bout de souffle) (1960)

- The Big Risk (1960)

- Moderato cantabile (1960)

- Love and the Frenchwoman (1960)

- Trapped by Fear (1960)

- Charlotte et son Jules (1960)

- Rita (1960)

- Two Women (İki Kadın )(1960)

- The Lovemakers (1961)

- Kadın Kadındır (Une femme est une femme) (1961)

- Leon Morin, Priest (Leon Morin, Rahip )(1961)

- La Viaccia (Toy Bir Delikanlı) (61)

- Famous Love Affairs (1961) br> - Un nommi La Rocca (Parmaklıklar Arkasında)(1961)

- Cartouche (Sevimli Haydut)(1962)

- Un singe en hiver (1962)

- The Finger Man (1962)

- Beach Casanova (1962) br> - The Shortest Day (1962)

- Banana Peel (1963)

- L'Ainé des Ferchaux (1963)

- Dragées au poivre (1963)

- Mare matto (1963)

- Rio Macerası (L'Homme de Rio) (1964)

- Cent mille dollars au soleil (1964)

- Backfire (1964)

- La Chasse à l'homme (1964)

- Weekend at Dunkirk (Dunkirk Kahramanları) (1964)

- Crime on a Summer Morning (1965)

- Çılgın Pierrot (Pierrot le Fou) (1965)

- Chinese Adventures in China (Çin Macerası)(1965)

- Is Paris Burning? (1966)

- Tender Scoundrel (1966)

- Tendre Voyou (Tatlı Serseri) (1966)

- The Thief of Paris (Hırsız )(1967)

- Casino Royale (1967)

- Ho! (Sonsuz İhtiras) (1968)

- Le Cerveau ( Büyük Reis) (69)

- The Brain (1969)

- Mississippi Mermaid ( Evlenmekten Korkmuyorum) (1969)

- Un homme qui me plaît (1969)

- Dieu a choisi Paris (1969)

- Borsalino (1970)

- The Burglars (1971)

- Les Mariés de l'an 2 (Kahraman Aşıklar) (1971)

- Docteur Popaul (Çirkinleri Severim) (1972)

- La Scoumoune (1972)

- L'Héritier (1973)

- Le Magnifique (Şahane Serseri) (1973)

- Stavisky (1974)

- Peur sur la ville (Şehrin Üstündeki Korku) (1975)

- L'Incorrigible (1975)

- Hunter Will Get You (1976)

- Body of My Enemy (Bitmeyen Kin) (1976)

- L'Animal (Hayvan) (1977)

- Cop or Hood (Çapkın Polis) (1979)

- Deli Fişek (Le Guignolo) (1980)

- Le Professionnel (1981)

- Asların Ası (L'As des as) (1982)

- Danton (1983)

- Le Marginal (Mağlup Edilmeyen) (1983)

- The Outsider (1983)

- Les Morfalous (1984)

- Happy Easter (1984)

- Rufianes Y Tramposos (1984)

- Hold-Up (1985)

- The Loner (1987)

- Itinéraire d'un enfant gâté (1988)

- Stranger in the House (1992)

- Les Cent et une nuits de Simon Cinima (101 Gece) (1995)

- Sefiller (Les Misérables (1995)

- Désiré (1996)

- Half a Chance (Yarım Şans) (1998)

- Peut-être (1999)

- Actors (2000)

- Amazon (2000)

- L'Aîné des Ferchaux (2001)