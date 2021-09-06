SON DAKİKA | Ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo, hayatını kaybetti! Jean Paul Belmondo kimdir?

Gençliğinde okul yıllarında boks yaptı, kırık burnunu o zamanlar edindi ve kaleci olarak futbol oynadı. 16 yaşında verem hastalığına yakalanınca spor hayatını bırakmak zorunda kaldı. Yirmi yaşına geldiğinde oyunculuk ilgisini çekmeye başladı. 1952 yılında Pariskonservatuarına girerek devam etti. Bazı tiyatro oyunlarında ufak rollerde oynadı. Sanat filmleri ile başlayan kariyeri aksiyon komedi filmleri ile devam etmiştir.

1957 yılınd Belle et Tais - Toi - Uslu Bir Kız ol Ve Konuşma" filmiyle sinemaya adımını attı Aynı filmde, ilerde en büyük rakibi olarak gösterilecek olan Alain Delon da oynuyordu.