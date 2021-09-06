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Giriş Tarihi: 6.9.2021 16:11 Son Güncelleme: 6.9.2021 16:33

Torununu görmeye ömrü yetmedi! Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu!

Torununu görmeye ömrü yetmedi! Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ferhan Şensoy’un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu!

Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy dede olmak için gün sayıyordu. Torununu kucağına almaya ömrü vefa etmeyen Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu. Perşembe günü Ses Tiyatrosu’nda yapılan tören ile son yolculuğuna uğurlanan Ferhan Şensoy, ölümü ile başta kızları Müjgan Ferhan Şensoy ile Derya Şensoy olmak üzere sevenlerini yasa boğmuştu. Babasının cenazesinde gözyaşlarına boğulan 9 aylık hamile olan Müjgan Ferhan Şensoy'dan güzel haber geldi. Alınan son dakika haberine göre, Müjgan Ferhan Şensoy bugün doğum yaptı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy kızlarına Pera adını verdi.

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etti.

Perşembe günü Ses Tiyatrosu'nda yapılan tören ile son yolculuğuna uğurlanan Şensoy, sevenlerini yasa boğdu.

Babasının cenazesinde gözyaşlarına boğulan 9 aylık hamile olan Müjgan Ferhan Şensoy'dan güzel haber geldi.

DEDE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu.

32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

Alınan son dakika haberine göre, Müjgan Ferhan Şensoy bugün doğum yaptı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy kızlarına Pera adını verdi.

Derya Baykal da torunu için yapılan hazırlık masasından bir kare paylaşıp 'Hoş geldin Pera' mesajını yazdı.

HAYATIMIZ ORADA KESİŞTİ

Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öget ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı:

"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."

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Torununu görmeye ömrü yetmedi! Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu!
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