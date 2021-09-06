Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 6 Eylül 2021 Pazartesi Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Eylül 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 6 Eylül 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

Koç: Haftaya sakin başlamak istesen de günün ilerleyen dakikaları, senin için oldukça yoğun geçecek. İş yerindeki rekabet ortamının seni rahatsız ettiğini hissedebilirsin.

Boğa: Gününü planlamaktan ziyade spontane olarak hareket etmek isteyebilirsin. Uzun zamandır kafanı kurcalayan konulara karşı dürüstçe çözüm üretmek için kollarını sıvayabilirsin.

İkizler: Haftanın ilk gününden başlayan temponun yoğunluğu hızlı yorulmana neden olabilir. Gün içerisindeki programını şekillendirirken hesaplı davranmak isteyebilirsin.

Yengeç: Geleceğine dair daha net planlar yapmak istediğin bir gündesin. Dışarıdan gelecek tepkilere kulak tıkayabilir ve kendi isteklerine karşı daha cesurca odaklanmak isteyebilirsin.