Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 6 Eylül 2021 Pazartesi Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Eylül 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 6 Eylül 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Haftaya sakin başlamak istesen de günün ilerleyen dakikaları, senin için oldukça yoğun geçecek. İş yerindeki rekabet ortamının seni rahatsız ettiğini hissedebilirsin.
Boğa: Gününü planlamaktan ziyade spontane olarak hareket etmek isteyebilirsin. Uzun zamandır kafanı kurcalayan konulara karşı dürüstçe çözüm üretmek için kollarını sıvayabilirsin.
İkizler: Haftanın ilk gününden başlayan temponun yoğunluğu hızlı yorulmana neden olabilir. Gün içerisindeki programını şekillendirirken hesaplı davranmak isteyebilirsin.
Yengeç: Geleceğine dair daha net planlar yapmak istediğin bir gündesin. Dışarıdan gelecek tepkilere kulak tıkayabilir ve kendi isteklerine karşı daha cesurca odaklanmak isteyebilirsin.
Aslan: Evli bir Aslan burcuysan, eşinle yaşadığın sorunlar hakkında uzun süren konuşmalarınız olabilir. Evin, en çok zaman geçirdiğin alanlarına yönelik değişiklik yapmayı düşünebilirsin.
Başak: Yeni haftaya hızlı bir başlangıç yaparken sorumlulukların da beklediğinin üzerinde olabilir. Çalışan bir Başak burcuysan, çalışma tempon ile iş yerinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaracaksın.
Terazi: Etrafında gelişen olaylara karşı gardını indirmemeye gayret ederken, içten içe etkileniyorsun. Önemli karar anlarında işlerinin zorlaşmasına sebebiyet veren bu etkiyi kendi içinde tekrar irdeleyebilirsin.
Akrep: Gün içerisinde iletişim halinde olacağın kişilere karşı takındığın tavır, işlerini kolayca halletmeni sağlayabilir. Finansal olarak kesenin ağzını fazla açtığını düşündüğün harcamaların, keyfini kaçırabilir.
Yay: Haftanın ilk günü için belirlediğin planlar, senin dışında gelişen etmenler yüzünden değişime uğrayabilir. Olumsuz tepkilerin moralini bozmasına izin vermemelisin.
Oğlak: Birçok işi aynı anda yaparken, çevrene vereceğin izlenimler senin için yeni fırsatların oluşmasını sağlayabilir. Çalıştığın yer ile ilgili huzursuz olduğun konuları açıkça ifade etmek isteyebilirsin.
Kova: Beklentilerin konusunda şanslı bir gündesin. Çalışmayan bir Kova burcuysan, iş başvurularınla ilgili geri dönüşler alabilir, kendine yeni bir sayfa açabilirsin.
Balık: Girişimci tarafının körüklendiği bu günlerde isteklerini doğru belirlemen ve yönlendirmenin önemini fark edeceksin. Yaşam standartlarının artması, gelir düzeyini de rahatlatacak.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Eylül ayının birbirinden şaşırtıcı günleri, sonbahara hızlı gireceğinin sinyalleri ile başlayacak. Kariyer konuların ön plana çıkarken, alacağın kararlarla etrafındaki kişileri şaşırtabilirsin.
Boğa Burçları: Yaz aylarındaki hareketliliğin, Eylül ayının ikinci haftasına da yansıyacak. Kişisel isteklerin öne çıkarken, ailevi konularda gündemine gelebilir. Özellikle çarşamba günü beklenmedik gelişmeler olabilir.
İkizler Burçları: Keşke yaz ayları bitmeseydi diyeceğin günler başlıyor. Yaz için planlarını hayata geçirdikten sonra yoğun temponun içerisine girecek olman, ayın ilk haftasından seni zorlayabilir.
Yengeç Burçları: Değişimden korkma. Tamam geçmişini unutma ama geçmişle beraber yaşamaya da devam etme. Cuma günü bu hafta senin için yeni fırsatları getirirken, net tavırların dikkat çekecek.
Aslan Burçları: Ayın başından ipleri sıkı tutmaya kararlı olduğunu herkese gösterdin. Evet yaz aylarında kendini biraz salmış olabilirsin. Ama gökyüzü, sonbahar ile toparlanman gerektiğini hatırlatacak. İşaretlere kulak vermeyi unutma.
Başak Burçları: Mevsim değişir de senin planların değişmez mi? Planlarını ve programını mevsime göre ayarlayacak olman, alışma süreni kısaltacak. Yeni insanlar çevrene katılırken, arkadaşlık bağların güçlenecek.
Terazi Burçları: Yeni hafta senin için hareketli başlıyor. Merkür'ün burcunda hareket etmesi, iletişimini baştan aşağıya etkileyebilir. Pazartesi günü senin için öne çıkarken, çevrendeki kişilerin fikirlerini duymazdan gelme.
Akrep Burçları: Yeni ay, yeni başlangıçları da beraberinde getirecek. Kariyer hayatınla ilgili önemli konular bu hafta karşına gelirken, seçimlerinde zorlanabilirsin. Karar sürecinde geç kalmamalısın benden söylemesi.
Yay Burçları: Gökyüzünün işaretleri doğru yolda olduğunu gösterecek. Planlarının hayata geçmesi için gösterdiğin çabalar karşılık bulacak. İlişkiler konusunda da çekimserliği üzerinden atman, aşk hayatını hareketlendirecek.
Oğlak Burçları: Pes etmek ruhunda yok. Çevrenden gelecek hayal kırıklıkları motivasyonunu bozabilir. Kulaklarını tıka ve denemekten vazgeçme. Unutma ki kazananlar her zaman mücadele edenlerdir.
Kova Burçları: Planlarını detaylandırmalısın. Plan yapmadığından başının ağrıdığını en iyi sen biliyorsun. Hafta sonu senin için ayın ilk haftasında öne çıkarken, tüketeceğin besinlere de dikkat etmelisin.
Balık Burçları: Gezegen hareketleri, yeni bir haftaya sakin başlayacağını işaret ediyor. Bu durum bütün hafta için geçerli değil tabii ki. İlerleyen günlerde tempon artarken, kendinle ilgilenmeyi unutma.