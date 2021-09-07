Elvis Presley’in saçı müzayede 605 bin Türk lirasına satıldı

California eyaletinde ünlülerin hatıraları veya kraliyet eserleri üzerine uzmanlaştığı ifade edilen müzayede evi Kruse GWS basın açıklamasında, Elvis Presley'in bir kavanoz dolusu saçının 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) 4 Eylül cumartesi günü satıldığını belirtti.

PRESLEY'İN TULUMU DA ALICI BULDU

Müzayede de ayrıca Presley'in 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden'da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerinin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı bulduğu ifade edildi.