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Giriş Tarihi: 7.9.2021 17:40 Son Güncelleme: 7.9.2021 17:58

Elvis Presley’in saçı müzayede 605 bin Türk lirasına satıldı

DHA
Elvis Presley’in saçı müzayede 605 bin Türk lirasına satıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren bir müzayede evi, ilginç bir atış gerçekleştirdi. Müzayedede dünyaca ünlü sanatçı Elvis Presley’e ait bir kavanoz saç için açık arttırma düzenledi. Açık artırmada Elvis Presley'nin kavanoz içerisindeki saçı 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) satıldı. İşte detaylar....

California eyaletinde ünlülerin hatıraları veya kraliyet eserleri üzerine uzmanlaştığı ifade edilen müzayede evi Kruse GWS basın açıklamasında, Elvis Presley'in bir kavanoz dolusu saçının 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) 4 Eylül cumartesi günü satıldığını belirtti.

PRESLEY'İN TULUMU DA ALICI BULDU

Müzayede de ayrıca Presley'in 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden'da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerinin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı bulduğu ifade edildi.

"EN İYİ BELGELENMİŞ ELVİS PRESLEY SAÇI"

Elvis Presley'in bir kavanoz saçının ise kişisel berberi Homer Gilleland tarafından elde edildiği ve 'en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı' olduğu belirtildi.

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Elvis Presley’in saçı müzayede 605 bin Türk lirasına satıldı
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