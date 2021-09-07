MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Eylül MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

Ekranların yakından takip edilen yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde ana kadro yarışmacıları dünkü eleme gecesi sonrasında Ayyüce'nin elenmesi sonrası yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanlarıyla yeni üyeleri bugünkü (6 Eylül 2021 Pazartesi) yapılan kaptanlık oyunuyla belli oldu. Mavi ve kırmızı takım kaptanları Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerce belirlendi. Bu gelişme sonrasında yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takımlar nasıl oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapmaya devam ediyor.
6 Eylül 2021 Pazartesi günü ekranlara gelen MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan kaptanlık oyununa ilişkin merak edilen MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takımlar nasıl oldu? sorularına ilişkin detaylar şöyle;
6 Eylül 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler, yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları ile yeni hafta üyelerini belirlemek adına kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından istenen yemekleri en başarılı yapan Hasan, haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.
MasterChef Hasan, mavi takım kaptanı olması sonrasında yarışmanın kuralları gereği kırmızı takım kaptanını belirleme hakkına da sahip olmuş oldu. Böylelikle mavi takım kaptanı Hasan, kırmızı takım kaptanını seçme hakkını Safanur'dan yana kullandı ve bu haftanın kırmızı takım kaptanı Safanur olarak belirlendi.
Mavi takım kaptanı Hasan ve kırmızı Takım kaptanı Safanur, yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarını şöyle şekillendirdi…