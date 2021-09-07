Son Dakika! Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın boşanma davasında flaş gelişme! Dava sonrası Yağmur’dan skandal sözler!

Eski futbolcu Emre Aşık ile eşi Yağmur Sarnıç'ın 2019'da başlayan ve yılan hikayesine dönen olaylı boşanma davası nihayet tamamlandı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi.
ÇOCUKLAR BABADA KALDI
Kamuoyunu üç yıldır meşgul eden ve gerilim filmlerini aratmayan dava sonuçlandı. Eski futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'a; kendisini dolandırdığı, para sakladığı ve başka erkeklerle gezdiği iddiasıyla 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Üç çocuğun velayeti baba Emre Aşık'a verildi.
Eski Futbolcu Emre Aşık'tan son dakika flaş Yağmur Sarnıç ve boşanma açıklaması!
35 BİN LİRA TAZMİNAT
Yağmur Sarnıç, çocuklarını cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında görebilecek. Emre Aşık, karşı taraftan toplam 35 bin lira tazminat kazandı. Aşık, eski eşine 5 bin lira kira tedbir nafakası ödeyecek. Duruşma çıkışı konuşan Emre Aşık, "Zorlu bir süreç oldu. Üç çocuğumla beraber yeni bir hayat bizi bekliyor. İlerisi için umutluyum. Futbolla ilgili bir iş yapmak istiyorum" dedi.
BU KEZ HAKİMİ TEHDİT ETTİ
Yağmur Sarnıç, boşanma davası sonrası hakime sosyal medyada tehdit savurdu: "Daha bitmedi, işte yeni başlıyoruz. Hakime hanım sıra sende, şimdi yaptığın usulsüzlüklerin hesabını sana sorma zamanı. Bekle ve izle! Hak yemek nasıl oluyormuş; seni o koltuğundan indirdiğimde, yargılanmaya başladığında anlayacaksın!"
Yağmur Sarnıç ile cezaevi firarisi olan eski sevgilisi Erdi Sungur'un, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.