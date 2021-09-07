Son Dakika! Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın boşanma davasında flaş gelişme! Dava sonrası Yağmur’dan skandal sözler!

ÇOCUKLAR BABADA KALDI

Kamuoyunu üç yıldır meşgul eden ve gerilim filmlerini aratmayan dava sonuçlandı. Eski futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'a; kendisini dolandırdığı, para sakladığı ve başka erkeklerle gezdiği iddiasıyla 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Üç çocuğun velayeti baba Emre Aşık'a verildi.

Eski Futbolcu Emre Aşık'tan son dakika flaş Yağmur Sarnıç ve boşanma açıklaması!

35 BİN LİRA TAZMİNAT

Yağmur Sarnıç, çocuklarını cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında görebilecek. Emre Aşık, karşı taraftan toplam 35 bin lira tazminat kazandı. Aşık, eski eşine 5 bin lira kira tedbir nafakası ödeyecek. Duruşma çıkışı konuşan Emre Aşık, "Zorlu bir süreç oldu. Üç çocuğumla beraber yeni bir hayat bizi bekliyor. İlerisi için umutluyum. Futbolla ilgili bir iş yapmak istiyorum" dedi.