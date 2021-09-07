Yaz tatiline ‘Kral Şakir’li veda

Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çocuk Şenliği, yeni eğitim dönemi öncesindeki son hafta sonunda çocuklara unutulmayacak anlar yaşattı. Kral Şakir
karakteriyle çocukların gönlünde taht kuran karikatürist Varol Yaşaroğlu
, şenlikte küçük hayranlarına kitap imzalarken, çocuklar birbirinden farklı etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Yaşaroğlu "Çocuklar gibi şenim. Burada halimden çok memnunum. Bu şenliğin güzel bir amacı da var. Elde edilecek gelirlerle fidan bağışı yapılacak. Gerçekten güzel bir etkinlik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.