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Giriş Tarihi: 8.9.2021

Ailece tiyatro ödülü aldılar

Ailece tiyatro ödülü aldılar
Türk sanat müziğinin sevilen sesi ve Gayrettepe Kats Sahne'nin kurucu ortağı olan Kamuran Akkor, torunu Cengiz Orhonlu ve damadı Onur Şenay, Yeni Tiyatro Dergisi tarafından düzenlenen gecede üç dalda ödüle layık görüldü. Akkor; 'Kelebekler Özgürdür' adlı oyundaki performası ile Jüri Özel Ödülü'nün, Şenay; Tiyatro Emek Özel Ödülü'nün, Cengiz Orhonlu da Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Akkor "Tiyatro alanında ilk kez ödül alıyorum. Bu ödülü damadım ve torunum ile birlikte almak benim için ayrıca büyük bir gurur" dedi.
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Ailece tiyatro ödülü aldılar
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