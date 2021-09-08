Ailece tiyatro ödülü aldılar

Türk sanat müziğinin sevilen sesi ve Gayrettepe Kats Sahne
'nin kurucu ortağı olan Kamuran Akkor
, torunu Cengiz Orhonlu
ve damadı Onur Şenay
, Yeni Tiyatro Dergisi
tarafından düzenlenen gecede üç dalda ödüle layık görüldü. Akkor; 'Kelebekler Özgürdür' adlı oyundaki performası ile Jüri Özel Ödülü'nün, Şenay; Tiyatro Emek Özel Ödülü'nün, Cengiz Orhonlu da Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Akkor "Tiyatro alanında ilk kez ödül alıyorum. Bu ödülü damadım ve torunum ile birlikte almak benim için ayrıca büyük bir gurur" dedi.