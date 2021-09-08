‘Bir Zamanlar Çukurova’da yeni bir dönem başlıyor!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı
ve Burak Sağyaşar
'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova
', üçüncü sezonunda izleyiciyi ekrana kilitledi ve reytinglerin zirvesinde yer aldı. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda hüzün, sevinç, öfke bir arada yaşandı.
HUMMALI BİR ÇALIŞMA
102 bölüm boyunca izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşan dizi, üçüncü sezonunu heyecanlı bir finalle kapattı. Sezon finalinde Demir
'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova
seferber olmuştu. Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan hengamede Demir ortadan kaybolmuştu. Dördüncü sezona yüksek enerjiyle hazırlanan dizi ekibi, çekimler öncesinde hummalı bir çalışma yürüttü. Heyecanın giderek tırmanacağı yeni sezon için hem oyuncular hem de prodüksiyon ekibi titiz bir hazırlık aşamasından geçti. 'Bir Zamanlar Çukurova' kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Tüm dekorlar yenilenirken, hikayeye ve yeni karakterlere uygun dekorlar inşa edildi. Çukurova'da bambaşka bir hikaye başlıyor!
ÜÇÜNCÜ SEZONDA HAFIZALARA KAZINAN SAHNELER
Hünkar Yaman'ın ölümü Çukurova'yı ve Yamanları öksüz bıraktı. Hünkar'ın hayatını kaybettiği 71'inci bölümden itibaren Çukurova'da bir devir kapandı. Hünkar'ın katilinin Behice olduğu ortaya çıktı.
Hünkar'ın mirasını alan Züleyha, artık İstanbullu terzi yamağı değil, Adanalı hanımağa olarak ses getirdi. Aniden değişen kaderinin içinde Züleyha iş hayatına atılırken, zorlu sınavlar da Züleyha için peş peşe geldi.
Şehre gizemli bir kadın ayak bastı. Ümit'in arabası bozulunca karşısına Demir çıktı. Ümit'in Demir'le karşılaşması neredeyse bir ailenin yıkımına sebep oluyordu.
Çukurova'da gerilim tırmandı, iki kardeş savaşın eşiğine geldi. Musa Fekeli, tarafından kapıya koyulan Fikret, intikam için Demir'i seçti. Babası Adnan Yaman'ın mektuplarını gözler önüne sermekle kalmayıp Demir'in hayatıyla oynadı.