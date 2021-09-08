MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 8 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan şef adayları yarışmanın bugün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık alan takım olmak için ter döktü. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği menüyü en başarılı yapan takım jüri şeflerin tadımı sonrasında dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım ise yapılan takım içi oylama sonrasında eleme adaylarını seçti. Bu gelişmeler sonrasında MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?
TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılarla ilgili detaylar şöyle;
MasterChef 2021 son bölümde sokak yemekleri konseptiyle seçilen ürünlerden oluşan menüyü mavi ve kırmızı takım arasından en başarılı yapanı bugünkü dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti.
Seçilen menüdeki yemekler bazında tadım yapan ve değerlendiren Mehmet, Danilo ve Somer şefler sırasıyla mavi ve kırmızı takımların aldıkları puanları açıkladı. Bu açıklama sonucunda en yüksek puanı alan mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.
MasterChef 2021 son bölümde kırmızı takım dokunulmazlık oyununda başarısız olarak bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etmek durumunda kaldı. Oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen üründe en başarılı tabağı hazırlayan isim Hamza oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayını belirleme hakkına sahip oldu.
MasterChef 2021 son bölümde yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım içi oylama sonrası günün eleme adayları belli oluyor. Bireysel Dokunulmazlık oyununu kazanan Hamza, eleme adayı olarak Azize'yi seçti. Diğer eleme adayı takım içi oylamada belirleniyor...