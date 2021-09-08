MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 8 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan şef adayları yarışmanın bugün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık alan takım olmak için ter döktü. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği menüyü en başarılı yapan takım jüri şeflerin tadımı sonrasında dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım ise yapılan takım içi oylama sonrasında eleme adaylarını seçti. Bu gelişmeler sonrasında MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılarla ilgili detaylar şöyle;