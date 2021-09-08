Metin Hara’nın ’Sahte diploma’ davasında karar çıktı!

Yetkisiz hekimlik suçundan dava açılan, düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan yazar Metin Hara, hakkında çıkarılan zorla getirme kararı ardından geçtiğimiz celse İstanbul Adliyesine gelmişti. Hara, mahkemede verdiği ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek kendisinin insanların iyilik halini arttırdığını söylemişti.
'FELSEFEMİ ANLATIYORUM'
Soruşturmada; Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi. İş yeri mühürlenmişti. Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" diyerek kendisini savunsa da Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
ZORLA GETİRME KARARI ÇIKMIŞTI
Açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Tutuksuz yargılanan sanık Metin Hara duruşmaya katılmazken, Hara'yı avukatı temsil etmiş ve Hara'nın corona virüsü pandemisi sebebiyle duruşmaya katılmak istemediğini, bir sonraki duruşmada hazır olacağını söylemişti. Ancak mahkeme, ilk duruşmaya da katılmayan Metin Hara hakkında zorla getirme kararı çıkartılmasına karar vermişti.
HAKİM KARŞISINDA
Ünlü yazar İstanbul Adalet Sarayına gelerek hakim karşısına çıkmıştı. Metin Hara ifadesinde, 'Madde madde kanıtlayabileceğim her şeyi yazdım. Hastalık durumu dışında yapabileceği bazı şeyler vardır. Benim amacım İnsanların iyilik halini attırmaktır. Bahsedilen teknik tarafımdan makale olarak hazırlanmıştır. Yaklaşık 14 yıldır bu etkinliklerimizden tıbbı tedavilerine geçmediğine dair ıslak imzalı onay belgesi de alınmaktadır. Bu etkinlikler devlet kurumları dair birçok eğitim kurumunda verilmiştir. Hiç bir şikâyet alınmamıştır" demişti.
Metin Hara "sahte diploma" davasında beraat etti | Video
BERAAT ETTİ
Metin Hara'nın yargılandığı o davada karar çıktı. Mahkeme, Hara'nın beraatine karar verdi.