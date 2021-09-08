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Giriş Tarihi: 8.9.2021 12:55 Son Güncelleme: 8.9.2021 13:17

Metin Hara'nın 'Sahte diploma' davasında karar çıktı!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Metin Hara’nın ’Sahte diploma’ davasında karar çıktı!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran yazar Metin Hara, kendi kendini 'doktor' ilan edince savcılığa ihbar edilmişti. Hakkında yetkisiz hekimlik suçundan dava açılan, düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan yazar Metin Hara davasında karar çıktı. Metin Hara delil yetersizliğinden beraat etti.

Yetkisiz hekimlik suçundan dava açılan, düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan yazar Metin Hara, hakkında çıkarılan zorla getirme kararı ardından geçtiğimiz celse İstanbul Adliyesine gelmişti. Hara, mahkemede verdiği ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek kendisinin insanların iyilik halini arttırdığını söylemişti.

'FELSEFEMİ ANLATIYORUM'

Soruşturmada; Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi. İş yeri mühürlenmişti. Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" diyerek kendisini savunsa da Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

ZORLA GETİRME KARARI ÇIKMIŞTI

Açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Tutuksuz yargılanan sanık Metin Hara duruşmaya katılmazken, Hara'yı avukatı temsil etmiş ve Hara'nın corona virüsü pandemisi sebebiyle duruşmaya katılmak istemediğini, bir sonraki duruşmada hazır olacağını söylemişti. Ancak mahkeme, ilk duruşmaya da katılmayan Metin Hara hakkında zorla getirme kararı çıkartılmasına karar vermişti.

HAKİM KARŞISINDA

Ünlü yazar İstanbul Adalet Sarayına gelerek hakim karşısına çıkmıştı. Metin Hara ifadesinde, 'Madde madde kanıtlayabileceğim her şeyi yazdım. Hastalık durumu dışında yapabileceği bazı şeyler vardır. Benim amacım İnsanların iyilik halini attırmaktır. Bahsedilen teknik tarafımdan makale olarak hazırlanmıştır. Yaklaşık 14 yıldır bu etkinliklerimizden tıbbı tedavilerine geçmediğine dair ıslak imzalı onay belgesi de alınmaktadır. Bu etkinlikler devlet kurumları dair birçok eğitim kurumunda verilmiştir. Hiç bir şikâyet alınmamıştır" demişti.

Metin Hara "sahte diploma" davasında beraat etti | Video


BERAAT ETTİ

Metin Hara'nın yargılandığı o davada karar çıktı. Mahkeme, Hara'nın beraatine karar verdi.

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Metin Hara'nın 'Sahte diploma' davasında karar çıktı!
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