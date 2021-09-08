Metin Hara’nın ’Sahte diploma’ davasında karar çıktı!

HAKİM KARŞISINDA



Ünlü yazar İstanbul Adalet Sarayına gelerek hakim karşısına çıkmıştı. Metin Hara ifadesinde, 'Madde madde kanıtlayabileceğim her şeyi yazdım. Hastalık durumu dışında yapabileceği bazı şeyler vardır. Benim amacım İnsanların iyilik halini attırmaktır. Bahsedilen teknik tarafımdan makale olarak hazırlanmıştır. Yaklaşık 14 yıldır bu etkinliklerimizden tıbbı tedavilerine geçmediğine dair ıslak imzalı onay belgesi de alınmaktadır. Bu etkinlikler devlet kurumları dair birçok eğitim kurumunda verilmiştir. Hiç bir şikâyet alınmamıştır" demişti.

Metin Hara "sahte diploma" davasında beraat etti | Video



BERAAT ETTİ



Metin Hara'nın yargılandığı o davada karar çıktı. Mahkeme, Hara'nın beraatine karar verdi.