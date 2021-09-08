Metin Şentürk’ten belalı tamirciye dava!

TEKNİK ARIZA

Birkaç gün sonra araç teslim alındı, servis ücreti de havale yoluyla gönderildi. Ancak bir süre sonra araçtaki teknik arızanın devam ettiği ortaya çıktı. Şentürk, parayı geri istedi, tamirci Kerim Kıran da iade etti.

