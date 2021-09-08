Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 8 Eylül 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Eylül 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 8 Eylül 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2021 EYLÜL AYINDA NELER OLUYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Sosyal olarak oldukça aktif bir günün içerisinden geçiyorsun. Yalnız başına çıktığın yolculukta farklı deneyimler, huzurlu hissetmeni sağlayabilir.
Boğa: Duygusal konularda ipleri eline almak isteyebilirsin. Geçmişteki tecrübelerinden ders alarak ilerlemen, yaşadığın anların keyfine varmanda da yardım edecek.
İkizler: Liderlik duygunun ön plana çıktığı bir güne başlıyorsun. Son zamanlarda artan gerginlikleri kontrol altına alman, işlerini kolaylaştıracak.
Yengeç: Değer verdiğin kişilerin yanında olman onların daha güçlü hissetmesini sağlıyor. Yakın bir arkadaşın senin yön göstericiliğin ve bilgeliğine ihtiyaç duyup, kapını çalabilir.
Aslan: Uzun zamandır geleceğini planlıyordun, hedeflerini incelikle tasarladın, ilk adımı atacağın gündesin. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, aranızdaki bağın kuvvetlenmesine dair yeni fikirlerin peşine düşebilirsin.
Başak: Hayatında yolunda gitmeyen ne varsa bu konuların üzerine düşüyorsun. Gün içerisinde odağın haline gelecek konuları çözebilmek için vakit ayıracaksın.
Terazi: Sana yakın görünen kişilerin aslında öyle olmadığının farkına varacağın bir gündesin. Gözlemlerin seni daha iyi yönlendirecek. Bu kişiler ile ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsin.
Akrep: Gününü şekillendirirken aldığın kararların etkisi yüksek olacak. Maddi açıdan sıkışmaları önlemek için kontrollü harcama yapmak isteyebilirsin.
Yay: Hayatına dair yeni kararlar almak isteyebilirsin. Sana zarar veren alışkanlıklarından uzaklaşman, nefes almanı sağlayacak. Yaşamında köklü değişiklikler yapmak için kolları sıvayacaksın.
Oğlak: Beklemediğin gelişmeler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyebilirsin. Görüşmekten keyif aldığın arkadaşlarınla bir araya gelmek ve kritik yapmak iyi gelecek.
Kova: Yenilik arayışına giriyorsun. Sahip olduğun yeteneklerin gün yüzüne çıkması için kendine zaman ayırmak isteyebilirsin. Geçmişte yaşadığın olayların aslında bir tecrübe olduğunun farkına varacaksın.
Balık: Yorulup pes etmeye karar verdiğin anlarda, mücadeleyi bırakmaman gerektiğini her zaman hatırladın. Zamanını yönetirken yeni hobilere olanak sağlamak isteyebilir ve buna karşılık araştırmalar yapabilirsin.
2021 EYLÜL AYINDA NELER OLUYOR?
Hikayemiz Değişiyor
2021'in Eylül Ayı, Ay boşlukta salınırken başlayacak. Bununla beraber Türkiye'nin Ay burcuyla da ilişki kuracak. Sonbaharın ilk ayı dolayısıyla ülkemizi hızlı günlere tabi tutacak. Son iki buçuk yıldır problem yaşadığımız ülkelerle ilişiklerimiz değişirken, siyaset ve ekonomi iyice ayrışacak.
Bir yandan Satürn - Neptün 45'liğiyle de başlayacak Eylül ayı beklemek istemeyen Türkiye'nin ta kendisi ile tanışacak. Ülkemizin demir – çelik ve sanayi sektöründeki büyüme hacminin artması dünyada üretimin bu tarafa kaydığını görmemizi sağlayacak. Köklü reformların yapıldığı ayın diğer adı Eylül olurken, ağır sanayi talebinin Türkiye'den sağlanacak olması piyasalarda can suyu olarak yorumlanacak.
Zamanın Yönü Nereye Doğru Akacak?
İnsanlık ileri gitmek için var gücüyle uğraşırken tarih de geleceğe ışık tutmak için küllerinden doğacak. Bugünün araştırmaları geçmişi kurcalarken Fatih Cami'sini gündeme getirebilir. Güneş, Başak burcuna yerleşirken bu mirasın kalıntıları ve tarihi kronolojisi yeniden bir inceleme konusu olacak. 7 Eylül'de toprak burcunda gerçekleşecek Yeniay'ın arkasında hareket eden jenerasyon gezegenlerin kontağı semavi dinlerinde farklı bir dönüşümden geçtiğini görmemizi sağlayacak. Ortadoğu'da mezhepler üzerine yapılan konuşmaların daha çok derinleştiğini fark edeceğiz.
2021 Eylül Ayı Ülkemize Neleri Getiriyor?