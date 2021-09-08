Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 8 Eylül 2021 Çarşamba

2021 EYLÜL AYINDA NELER OLUYOR?

Hikayemiz Değişiyor

2021'in Eylül Ayı, Ay boşlukta salınırken başlayacak. Bununla beraber Türkiye'nin Ay burcuyla da ilişki kuracak. Sonbaharın ilk ayı dolayısıyla ülkemizi hızlı günlere tabi tutacak. Son iki buçuk yıldır problem yaşadığımız ülkelerle ilişiklerimiz değişirken, siyaset ve ekonomi iyice ayrışacak.

Bir yandan Satürn - Neptün 45'liğiyle de başlayacak Eylül ayı beklemek istemeyen Türkiye'nin ta kendisi ile tanışacak. Ülkemizin demir – çelik ve sanayi sektöründeki büyüme hacminin artması dünyada üretimin bu tarafa kaydığını görmemizi sağlayacak. Köklü reformların yapıldığı ayın diğer adı Eylül olurken, ağır sanayi talebinin Türkiye'den sağlanacak olması piyasalarda can suyu olarak yorumlanacak.

Zamanın Yönü Nereye Doğru Akacak?

İnsanlık ileri gitmek için var gücüyle uğraşırken tarih de geleceğe ışık tutmak için küllerinden doğacak. Bugünün araştırmaları geçmişi kurcalarken Fatih Cami'sini gündeme getirebilir. Güneş, Başak burcuna yerleşirken bu mirasın kalıntıları ve tarihi kronolojisi yeniden bir inceleme konusu olacak. 7 Eylül'de toprak burcunda gerçekleşecek Yeniay'ın arkasında hareket eden jenerasyon gezegenlerin kontağı semavi dinlerinde farklı bir dönüşümden geçtiğini görmemizi sağlayacak. Ortadoğu'da mezhepler üzerine yapılan konuşmaların daha çok derinleştiğini fark edeceğiz.

2021 Eylül Ayı Ülkemize Neleri Getiriyor?