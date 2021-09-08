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Giriş Tarihi: 8.9.2021 09:20 Son Güncelleme: 8.9.2021 09:31

Yıldız Tilbe fikir değiştirdi! Ünlü şarkıcı koronavirüs aşısı oldu!

Yıldız Tilbe fikir değiştirdi! Ünlü şarkıcı koronavirüs aşısı oldu!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemizde Ocak 2021'de başlayan aşılama devam ediyor. Ancak tüm çağrılara rağmen bazı vatandaşlar aşı olmayı reddediyor. Alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül tarihi itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırması zorunlu hale getirildi. 55 yaşındaki şarkıcı Yıldız Tilbe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Covid aşısına ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıklamıştı. Yıldız Tilbe fikir değiştirdi, önceki gün ilk doz aşısını oldu.

Aşı olmayacağını, PCR yaptırmayacağını söyleyen Yıldız Tilbe, "Gerekirse konserlerimi de iptal ederim" demişti. Nitekim öyle oldu. Tilbe'nin konseri iptal edildi. Sonrasında Tilbe fikir değiştirdi. Önceki gün ilk doz aşısını oldu.

Posta'nın haberine göre; Usta sanatçı Yıldız Tilbe, aşı olmayı reddetmişti. Sosyal medyadan "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diye açıklama yapmıştı.

Sık sık coronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar yapan Tilbe, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün" diyen şarkıcı, gerekirse konserlerini iptal edeceğini de söylemişti.

Yıldız Tilbe'nin bu açıklamalarından sonra 18 Eylül'de vereceği Kıbrıs konseri iptal edildi.

6 Eylül itibarıyla seyahate çıkmak, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi istenmeye başlanınca Yıldız Tilbe fikir değiştirdi, önceki gün ilk doz aşısını oldu.

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Yıldız Tilbe fikir değiştirdi! Ünlü şarkıcı koronavirüs aşısı oldu!
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