‘Akif’ın fragmanı yayınlandı

Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' filminin ilk fragmanı yayınlandı. Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl
'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ü ise Fikret Kuşkan
'ın canlandırdığı, yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk
'ün oturduğu film, 24 Eylül Cuma günü seyirciyle buluşacak. Çekimleri İstanbul
, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı gibi usta isimler de yer alıyor.