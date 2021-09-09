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Giriş Tarihi: 9.9.2021 14:33

Alp Navruz haklı çıktı! Avşar yapım davayı kaybetti

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Alp Navruz haklı çıktı! Avşar yapım davayı kaybetti

Ünlü oyuncu Alp Navruz, 2016 yılında Avşar Film yapım şirketi ile imzaladığı sözleşmeye uymadığı iddiasıyla mahkemelik oldu. Yapım şirketi Navruz’un kendilerini maddi zarara uğrattığını ileri sürerek 72 bin liralık tazminat davası açtı. Bu süreçte yüzü gülen taraf Navruz oldu. Mahkeme, davanın reddine karar verdi.

Oyuncu Alp Navruz, 2016'da imzaladığı sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Avşar Film'le mahkemelik olmuştu. Şirketin yapımını üstlendiği dizide rol alan Navruz, dizi bittikten bir ay sonra başka bir şirketle anlaşmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPOR VERDİ

Alp Navruz ve şirket arasında imzalanan sözleşmede 'Beş yılda en az altı projede rol alacak' şeklinde bir madde olduğu iddia eden Avşar Film, 72 bin lira tazminat davası açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada dosya bilirkişiye gönderildi.

DAVA REDDEDİLDİ

Bilirkişi hazırladığı raporda, sözleşmenin geçersiz olduğu ve davacı yapım şirketinin maddi zarara uğramadığı bilgisi yer aldı. Rapor doğrultusunda mahkeme, 72 bin liralık tazminat davasının reddine karar verdi.

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Alp Navruz haklı çıktı! Avşar yapım davayı kaybetti
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