Alp Navruz haklı çıktı! Avşar yapım davayı kaybetti

Oyuncu Alp Navruz, 2016'da imzaladığı sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Avşar Film'le mahkemelik olmuştu. Şirketin yapımını üstlendiği dizide rol alan Navruz, dizi bittikten bir ay sonra başka bir şirketle anlaşmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPOR VERDİ

Alp Navruz ve şirket arasında imzalanan sözleşmede 'Beş yılda en az altı projede rol alacak' şeklinde bir madde olduğu iddia eden Avşar Film, 72 bin lira tazminat davası açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada dosya bilirkişiye gönderildi.

DAVA REDDEDİLDİ

Bilirkişi hazırladığı raporda, sözleşmenin geçersiz olduğu ve davacı yapım şirketinin maddi zarara uğramadığı bilgisi yer aldı. Rapor doğrultusunda mahkeme, 72 bin liralık tazminat davasının reddine karar verdi.