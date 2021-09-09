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Giriş Tarihi: 9.9.2021 13:51 Son Güncelleme: 9.9.2021 13:58

Aslıhan Doğan Turan’dan çok konuşulacak açıklamalar! ‘Tartışmalar evliliği dinamik tutar’

Aslıhan Doğan Turan’dan çok konuşulacak açıklamalar! ‘Tartışmalar evliliği dinamik tutar’

Üç yıl önce futbolcu Arda Turan ile nikah masasına oturan ve iki çocuk annesi olan Aslıhan Doğan Turan eşinin YouTube kanalına katıldı. Aslıhan, çapıcı açıklamalarda bulundu. Büyük oğlu Hamza Arda'yı 2018'de, küçük bebeği Asil Aslan'ı da Haziran 2020'de dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan, kalabalık aileleri sevdiğini ve 5 çocuk istediğini söylemişti. Aslıhan Doğan Turan “Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar. Biz de arada bir tartışıyoruz. Bence bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor” dedi.

Aslıhan Doğan Turan ile Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın yedi yıllık arkadaşlığı 2015'te aşka dönüşmüştü.

Mart 2019'da nikah masasına oturan çift, oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2019'da, Asil Aslan'ı ise 2020 yazında kucaklarına almıştı.

Arda Turan, eşinin YouTube kanalına konuk oldu. Aslıhan Doğan Turan "Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar. Biz de arada bir tartışıyoruz. Bence bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor" dedi.


"BİRBİRİMİZE HALA AŞIĞIZ"
34 yaşındaki yıldız futbolcu da "Bizim şansımız; eğlenceli bir çift olmamız. Birbirimize hâlâ aşığız. Saygılı ve hoşgörülüyüz. Kalabalık aile yaşamını seviyoruz" şeklinde konuştu.

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Aslıhan Doğan Turan’dan çok konuşulacak açıklamalar! ‘Tartışmalar evliliği dinamik tutar’
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