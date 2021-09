Genç kızların özgüvenli şekilde spor yapabilmesi için Orkid 'in hayata geçirdiği 'Oyuna Devam' projesiyle; satın alınacak her Orkid paketi ile on binlerce genç kıza spor malzemesi desteği sağlanacak. Proje için buluşan oyuncu Bige Önal , ralli şampiyonu Burcu Burkut Erkul ve triatlet İpek Öztosun , kız öğrencilerle cesaret mesajlarını paylaşıyor.