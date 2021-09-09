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Giriş Tarihi: 9.9.2021 10:33 Son Güncelleme: 9.9.2021 10:59

Demet Akalın'ın paylaşımına tepki: Demet, bisküvi kemirerek bakanlığa seslenilir mi?

Demet Akalın’ın paylaşımına tepki: Demet, bisküvi kemirerek bakanlığa seslenilir mi?

Sosyal medyadan yaptığı çıkışlarla sık sık gündem olan şarkıcı Demet Akalın şimdi de Avrupa 3.sü olan Filenin Sultanları ile ilgili yaptığı ilginç paylaşım ile olay oldu. Bisküvi yerken çektiği bu video ile Spor Bakanlığı'nı etiketleyerek neden kutlama yapılmadığını soran Demet Akalın'ın ciddiyetsiz bulunan videosuna tepki yağdı. GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan da köşesine taşıdığı olayla ilgili "Demet, bisküvi kemirerek bakanlığa seslenilir mi?" dedi. İşte Ömer Karahan'ın Demet Akalın'ın paylaşımı hakkında sözleri...

Kızlarımızı yani Filenin Sultanları'nı anlatmaya gerek yok. Göğsümüzü kabarttılar, bizi gururlandırdılar. Avrupa üçüncülüğünü alkışlıyor ve yüreğinize sağlık diyorum. Onlar için bir şey yapmaya da gerek yok. Sadece içten bir teşekkürün onları mutlu edeceğinden eminim. Ancak gelin gör ki kızlarımızın yapmadıkları şovu başkaları üstleniyor.

Geçen gün Demet Akalın, eline aldığı bisküviyi kemirerek çektiği videoda Spor Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Spor Bakanlığı'nı etiketleyip "Kızlarımız için neden konser yapmıyorsunuz, ben yaparım" dedi.

Yahu böyle güzel bir konu, bu kadar mühim bir makam, böylesine ciddiyetsiz içinde yapılmış bir paylaşımı hak ediyor mu? Sanırsınız Akalın, kankası Esra Balamir ile dedikodu yapıyor...

Demet böyle bir üslup olabilir mi? Senden konser isteyen mi var, neyin şovunu yapıyorsun? Ayrıca kaç yıldır sanat camiasının içindesin, kiminle nasıl konuşacağını öğrenemedin mi? Fare gibi kraker kemirerek milyonların huzurunda bakanlığa hitap etmek neyin kafası anlamıyorum...

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Demet Akalın'ın paylaşımına tepki: Demet, bisküvi kemirerek bakanlığa seslenilir mi?
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