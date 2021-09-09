Demet Akalın’ın paylaşımına tepki: Demet, bisküvi kemirerek bakanlığa seslenilir mi?

Kızlarımızı yani Filenin Sultanları'nı anlatmaya gerek yok. Göğsümüzü kabarttılar, bizi gururlandırdılar. Avrupa üçüncülüğünü alkışlıyor ve yüreğinize sağlık diyorum. Onlar için bir şey yapmaya da gerek yok. Sadece içten bir teşekkürün onları mutlu edeceğinden eminim. Ancak gelin gör ki kızlarımızın yapmadıkları şovu başkaları üstleniyor.