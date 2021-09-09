Haberler Günaydın Haberleri Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan'ın son hali sosyal medyayı salladı! Zeynep Alkan takipçilerine sivilcelerini gösterdi!
Giriş Tarihi: 9.9.2021 19:02

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan'ın son hali sosyal medyayı salladı! Zeynep Alkan takipçilerine sivilcelerini gösterdi!

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ın son hali sosyal medyayı salladı! Zeynep Alkan takipçilerine sivilcelerini gösterdi!

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyayı sık kullananlar arasında yer alıyor. Zeynep Alkan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bugün bir yenisini daha ekledi. Alkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; sosyal medyanın güzellik baskısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada herkesin kendisini güzel göstermeye çalıştığını ve bu nedenle de baskı oluştuğunu belirtti. Alkan bu baskıdan kurtulduğunu ve sivilce tedavisi gördüğünü açıkladı. İşte Zeynep Alkan’ın sosyal medyaya da damga vuran o paylaşımı…

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, yaptığı her paylaşımla sosyal medyanın gündemine geliyor.Zeynep Alkan bu kez yeni paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN BİR PAYLAŞIM YAPTI

Alkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; sosyal medyanın güzellik baskısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan sosyal medyayı salladı! Zeynep Alkan sivilcelerini gösterdi! | Video

SOSYAL MEDYADAKİ GÜZELLİK BASKISI OLUŞTURANLARI TOPA TUTTU!

Sosyal medyada herkesin kendisini güzel göstermeye çalıştığını ve bu nedenle de baskı oluştuğunu belirtti.

TEDAVİ GÖRÜDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Alkan bu baskıdan kurtulduğunu ve sivilce tedavisi gördüğünü açıkladı.

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan'ın son hali sosyal medyayı salladı! Zeynep Alkan takipçilerine sivilcelerini gösterdi!
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