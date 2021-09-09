Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ın son hali sosyal medyayı salladı! Zeynep Alkan takipçilerine sivilcelerini gösterdi!

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, yaptığı her paylaşımla sosyal medyanın gündemine geliyor.Zeynep Alkan bu kez yeni paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN BİR PAYLAŞIM YAPTI

Alkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; sosyal medyanın güzellik baskısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan sosyal medyayı salladı! Zeynep Alkan sivilcelerini gösterdi! | Video