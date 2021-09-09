TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda mücadele veren yarışmacılar mavi ve kırmızı takım olarak dokunulmazlık zırhını kazanmak için mücadele verdi. İtalyan mutfağı konseptiyle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin hazırladığı menüyü en iyi yapan takım dokunulmazlığı kazanan takım olurken başarılı olamayan takım ise bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında 2 yarışmacıyı eleme potasına gönderdi. Yarışmanın takipçileri ise MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılarla ilgili detaylar şöyle;
MasterChef 2021 son bölümde İtalyan Mutfağı konseptiyle seçilen ürünlerden oluşan menüyü mavi ve kırmızı takım arasından en başarılı yapanı bugünkü dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti.
Seçilen menüdeki yemekler bazında tadım yapan ve değerlendiren Mehmet, Danilo ve Somer şefler sırasıyla mavi ve kırmızı takımların aldıkları puanları açıkladı. Bu açıklama sonucunda en yüksek puanı alan mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.
MasterChef 2021 son bölümde kırmızı takım dokunulmazlık oyununda başarısız olarak bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etmek durumunda kaldı. Oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen geçmiş yarışmalardan artan malzemelerle en başarılı tabağı hazırlayan isim Emre oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayını belirleme hakkına sahip oldu.
MasterChef 2021 son bölümde yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım içi oylama sonrası günün eleme adayları belli oldu. Bireysel Dokunulmazlık oyununu kazanan Emre, eleme adayı olarak Mert'i seçti. Diğer eleme adayı takım içi oylama sonucu Hamza ve İbrahim arasında beraberlikle sonuçlandı. Bundan dolayı 2. Eleme adayını kaptan Safanur belirledi ve Hamza eleme potasına giren isim oldu.