Trafikte Kovid cezası

GBT'DE ANLAŞILDI

Trafik polisleri geçen yıl İstanbul Beşiktaş'ta uygulama yapıyordu. Bir aracı durduran ekipler, sürücüye GBT uygulaması yaptı. Araçtaki kişi ünlü iş insanı Serdar Hotiç'ti. İncelemede Hotiç'in karantinada olması gerektiği tespit edilince hakkında bulaşıcı hastalıklara aykırı davranma suçundan işlem yapıldı.