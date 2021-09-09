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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Trafikte Kovid cezası

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Trafikte Kovid cezası

İş insanı Serdar Hotiç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altında olması gerekirken Beşiktaş’ta trafik çevirmesine takıldı. Hotiç’e, bulaşıcı hastalıklara aykırı davranma suçundan idari para cezası kesildi

GBT'DE ANLAŞILDI
Trafik polisleri geçen yıl İstanbul Beşiktaş'ta uygulama yapıyordu. Bir aracı durduran ekipler, sürücüye GBT uygulaması yaptı. Araçtaki kişi ünlü iş insanı Serdar Hotiç'ti. İncelemede Hotiç'in karantinada olması gerektiği tespit edilince hakkında bulaşıcı hastalıklara aykırı davranma suçundan işlem yapıldı.

YANLIŞ HESAPLAMA
İdari para cezası kesildikten sonra karakola götürülen Hotiç, "14 günlük karantina sürecimin bittiğini sandım, yanlış hesap yapmışım. Kayınvalidemi hastaneye götürmek için evden çıktım" dedi.

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Trafikte Kovid cezası
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